Kaj hoja po mrazu naredi v telesu? No, pravzaprav bi morali izpisati, kaj čudovite se zgodi v nas, ko koračimo čez zimske dni, primerno obuti in oblečeni ...

Sprehodi pozimi so lahko še posebej dobri za zdravje. Ljudje porabimo za 34-odstotkov več kalorij, ko hodimo v mrzlem vremenu, kot je to pri bolj blagih pogojih - se pravi, ko je topleje.

In, če se nam pripeti hoja po snegu ali hoja v veter, to zahteva še več energije.

Na kratko, za one, ki plešemo z mislimi o zmanjšanju telesne mase. Zimski sprehodi so najboljši kurilec kalorij. Dobri so tudi za v splošno zdravje. Poživljajoč hladen zrak pomaga zbistriti misli in zmanjšati stres. Koristno je tudi za srce, saj mora srce z večjim izgorevanjem kalorij hitreje utripati, da zagotovi pretok krvi.

Zimska hoja je varuh zdravja

Za še več pokurjenih več kalorij. Dodatni načini kurjenja kalorij med hojo pozimi so nošenje nahrbtnika, hoja po neravnem terenu, uporaba pohodnih palic ali nošenje težkih škornjev.

Boljši spanec. Vsakodnevni hiter sprehod v ne bo le pomiril, ampak bo ponoči manj težav s spanjem. Vadba poveča učinek naravnih hormonov spanja, kot je melatonin.

Nižje temperature so super za možgane. Da, lahko pomagajo ljudem jasneje razmišljati. Hitra hoja na prostem je bistven del dneva, če želimo okrepiti našo osredotočenost na delo.

Okužbam neprijazna je. Imunski sistem se lahko aktivira, ko je izpostavljen mrazu, kar poveča vašo sposobnost za boj proti okužbam. Ukvarjanje s športom ali hoja pozimi lahko pomaga zmanjšati verjetnost, da bi zboleli.

Koža kot nova. Zmerno nizke temperature (5- do 10 stopinj Celzija) so lahko dobre za zdravje kože, žile so manj dovzetne za rdečico in otekanje, kar je posledica zmanjšanega pretoka krvi.

Trening. Ukvarjanje s športom, ko je hladno, omogoča srcu intenzivnejšo vadbo. Doživljanje mrzlega vremena med vadbo povzroči, da srce črpa več krvi s kisikom po telesu. To pomaga zagotoviti, da telo vzdržuje primerno toplo temperaturo, se izogne ​​kakršnim koli tveganjem zaradi padca temperature in lahko nastane kot reakcija na samo povečano telesno aktivnost.

Kilogrami, pa zima. Hoja pomaga pri ohranjanju zdrave telesne mase. Ljudje, ki redno hitro hodijo pol ure, pet dni na teden, imajo verjetno nižji indeks telesne mase (ITM) kot ljudje, ki so manj aktivni.

Raztresimo stres. Bivanje na prostem lahko poveča učinek odpravljanja stresa, koristi pa tudi dihanje svežega zraka, bogatega s kisikom. Sončna svetloba in povečan pretok krvi v naših možganih lahko povečata naše ravni proizvodnje kemikalij, kot sta serotonin in endorfini, kar lahko izboljša dobro počutje in razpoloženje. Hoja na prostem lahko zdravilen učinek na naše duševno zdravje, saj nam pomaga ustvariti odmik od običajne rutine in naše misli odvrniti od stresnih situacij.

Prebujanje izumrlega.Tovarištvo. Hoja ni nujno samostojni hobi. Sprehod s prijateljem ali v skupini je lahko tudi družabna aktivnost in priložnost za srečanje z vrstniki ter odlična oblika gibanja.

Seznam, čudoviti seznam koristi za zdravje. Seznam je tako rekoč neskončen, ko gre za prednosti hoje, zlasti v temnejših in hladnejših zimskih mesecih, kjer je osredotočenost na duševno dobro počutje prav tako pomembna kot fizične koristi. Hoja je oblika vadbe z utežmi, saj nosimo lastno telesno težo, ki lahko pomaga zmanjšati tveganje za srčne bolezni in možgansko kap, izboljša visok krvni tlak, uravnava holesterol, izboljša ravnotežje, krepi kosti, poveča mišično moč in vzdržljivost, zmanjšajo tveganje za sladkorno bolezen, izboljšajo srčno-žilno in pljučno (srce in pljuča) kondicijo in pomagajo pri obvladovanju bolečin v sklepih in mišicah.