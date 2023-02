Evo, kaj se dogaja v telesu, če gremo spat po 22. uri

Znanstveniki so ugotovili, da bi morali vsi iti zgodaj spat in dobro spati do 22. ure, da bi dosegli kakovosten spanec, ki zagotavlja ustrezno telesno okrevanje.

Ko sodelujemo z našo notranjo biološko uro in pustimo naravi, da gre po svoje, se ob prebujanju počutimo sveži, živahni in polni energije. Zato so najboljše ure za počitek našega telesa med 22. in 6. uro zjutraj. Pozno odhajanje v posteljo škoduje zdravju ljudi in je neposreden vzrok številnih sodobnih ubijalskih bolezni, kot so bolezni srca in rak.

Narava deluje in se giblje v natančnih ritmičnih krogih, ki so pod vplivom vrtenja zemlje, sonca in lune. Vsak dan sonce vzhaja in zahaja, letni časi se spreminjajo, luna vzhaja in zahaja, morske plime pa naraščajo in padajo. Funkciji spanja in budnosti sta del tega ritma. V naravi ugotavljamo, da so živali in rastline budne in spijo po tem ritmu. Človeška bitja imajo tudi naravni ritem.

Človeška telesa, tako kot mati narava, delujejo v skladu z naravnimi cikli, telesnim ritmom, ki se običajno imenuje telesna notranja ura ali biološka ura. Motnje v naravnih funkcijah naše biološke ure poleg nepravilnih navad in nepravilnega spanca povzročajo številne bolezni.

Ko naše telo ni v ravnovesju in ne deluje v skladu z naravo, se nam nič ne zdi normalno. To je zato, ker hormoni, kemikalije in nevrotransmiterji, ki določajo našo raven energije, vitalnost ter naše počutje, spanje in prehranjevanje, niso usklajeni. Z drugimi besedami, nismo uravnovešeni in neusklajeni smo z našo biološko uro ter hodimo proti naravni harmoniji, ki jo je vzpostavila mati narava.

Pred vsesplošno uporabo elektrike, so ljudje hodili spat takoj po sončnem zahodu, tako kot mnoge živali in kot je narava namenila ljudem.

Najboljše ure za spanje za naše telo so med 22. in 6. uro zjutraj. To je čas, ko je telo programirano, da deluje v skladu s potjo sonca in 24-urnim naravnim ciklom notranje telesne ure – in je izven našega nadzora.

V tem času (od 22.00 do 6.00) je človeško telo namenjeno počitku, popravljanju, razstrupljanju (odstranjevanje odvečnih produktov in toksinov) in obnavljanju. Naša telesa so produkti matere narave. Če gremo proti naravnemu redu in oblikovanju svojega telesa, bomo ceno plačali v različnih boleznih in težavah. Na primer, če je telo preobremenjeno s prebavo težkega obroka ali ste pozno pokonci, je vaša vitalna energija osredotočena tam in ni na voljo za počitek in proces obnavljanja.

Biološka ura in naši notranji organi

Glavni notranji organi telesa delujejo po časovnem urniku. Poznavanje delovanja telesa vam lahko pomaga pri uravnavanju urnika, da dosežete optimalno raven zdravja in dobrega počutja.

21.00 – 22.00 – Telo izloči strupene kemikalije iz imunskega sistema (bezgavke). Najbolje je, da trdno zaspite med 21.00 in 22.00 uro, da lahko telo pravilno opravlja te vitalne funkcije.

22.00 - 01.00 - Jetra izločajo toksine in se obnavljajo.

00.00 – 04.00 – Kostni mozeg tvori kri.

00.01 – 03.00 – Žolčnik izloča toksine in se obnavlja.

03.00 - 05.00 - Pljuča izločajo toksine in se obnavljajo.

05.00 – 07.00 – Debelo črevo izloča toksine in se obnavlja.

To je tudi pravi čas, da jih izpraznite.

07.00 - 09.00 - Vitamini, minerali, hranila se absorbirajo v prebavnem traktu.

Takrat morate vsekakor zajtrkovati. Svetovni znanstveniki so ugotovili, da bi morali vsi iti zgodaj spat (trdno spati do 22. ure), da bi dosegli kakovosten spanec, ki zagotavlja ustrezno telesno okrevanje. Ko sodelujete s svojo notranjo biološko uro in pustite naravi, da gre svojo pot, se ob prebujanju počutite sveži, živahni in polni energije.

Odhod v posteljo pred 22. uro je nujen, da ohranimo telo v sožitju z naravo ter ostanemo zdravi in ​​srečni. Znanstveniki so ugotovili, da povprečen človek potrebuje 8 ur spanja na dan, ki jih najlažje doseže med 22. in 6. uro zjutraj. Obstaja prepričanje, da čeprav večina ljudi potrebuje 8 ur spanja na dan, ljudje, ki so duhovno močni, potrebujejo le 6 ur dnevnega počitka, da ohranijo idealno zdravje, saj njihove duhovne dejavnosti ustvarjajo velik telesni in duševni mir, čistost in notranjo harmonijo.