Kako za svoje zdravje skrbijo zdravniki

Zdravniki so ves čas v stiku z bolnimi ljudmi. Kako skrbijo za svojo odpornost? O tem je pri MedicineNet pisala zdravnica Brunilda Nazario, ki je seznanjena tudi z alternativnim zdravjem in integrativno medicino - medicino, ki upošteva celotno osebo, vključno z življenjskim slogom.

Dovolj spanja

Vaše vsakodnevne navade so ključne za zdrav imunski sistem. Spanec je nujnost, ne luksuz. Najboljša stvar, ki jo lahko storite je, da se prepričate, da ste pridobili 7 do 8 ur kakovostnega spanja vsako noč. Če imate težave s tem, lahko kratko dremanje (manj kot 30 minut) pomaga, da se nekaj primanjkljaja poravna, bolje, doda..

Spanje kot znanje

Ritual pred spanjem lahko pripravi vaše telo za spanje, kar vam lahko pomaga, da bo dovolj spanca. Začnite tako, da ugasnete luči pred spanjem, da bo um na dobrem mestu za spanje, nato pa nastavite blazine in uredite posteljnino, da se pripravite za v posteljo.

Bodite aktivni

Redna vadba naj bo del življenja. Dober cilj je 30 do 45 minut na dan, vsaj 5 dni v tednu. Verjetno bodo dnevi, ko vam ne bo zneslo, vendar raziskave kažejo, da je telesna aktivnost dobra za imunski sistem. Ne glede na to, ali se sprehajate, se vozite s kolesom ali dvigate uteži, poiščite nekaj, kar vam je všeč in si vsak dan poiščite čas za to.

Najdite svoje posebno mesto

Stres lahko vpliva na vaš imunski sistem in sposobnost za boj proti bolezni. Pomagate si lahko tako, da naredite nekaj, kar vam je všeč ali greste nekam, kjer vas okolje sprosti. Na primer, ven v naravo je lahko odličen način, da se ustavite, dihate in se sami na novo vzpostavite.

Hrana naj bo dobra

Zdrava, uravnotežena prehrana daje telesu hranila, ki jih potrebuje za delo. Vaš načrt, kako jesti, mora vključevati beljakovine z vsakim obrokom - kot so ribe, piščanec, tofu, ali fižol. Vključite tudi različno sadje in zelenjavo. Pomembno je tudi, da se izogibate hitri hrani, saj lahko ovira vaš imunski sistem.

Z naravnimi viri

Če se vam zdi, da vam usihajo moči, vam ni treba jemati dodatkov, da bi spodbudili vaš imunski sistem. Namesto tablet vitamina C se odločite za čaj z ingverjem ali medom. Ko se staramo, lahko naša sposobnost, da se borimo proti bacilom, nekoliko zbledi. Če opazite, da se pogosteje prehladite, poskusite v prehrano vnesti več cinka. To lahko dobite iz morskih sadežev in fižola.

Cepljenja

Da bi se prepričali, da delate vse, kar lahko, da bi pomagali imunskem sistemu, je pomembno, da držite korak s svojo imunizacijo. Cepljenja so pomembna zlasti za starejše.

Najdite si družbo

Druženje z ljudmi, za katere vam je mar, lahko znižuje stres in je dobro za vaš imunski sistem. Tedenska srečanja družine in prijateljev lahko naredijo čudeže za vaše duševno in fizično zdravje.