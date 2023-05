V Svetem pismu ga 1000-krat omenjajo: Skuhajte čaj, ki zdravi najhujše bolezni

Zgodovina oljk sega daleč v preteklost, gre za drevo, ki lahko živi tudi do 3000 let. Pripravke iz oljčnih listov so uporabljali že stari Egipčani, v Svetem pismu pa je oljka omenjena več kot 1000-krat.

Oljčni listi so bogati s številnimi zdravilnimi lastnostmi. Najbolj aktivna spojina v oljčnih listih, ki jo večinoma povezujemo s terapevtskimi učinki, se imenuje oleuropein (grenak monoterpenski glukozid). Prav ta spojina in produkti njene hidrolitične razgradnje imajo tisto pravo antibakterijsko delovanje.

Oljčni listi pomagajo pri pljučnici, gonoreji, tuberkulozi, gripi, meningitisu, hepatitisu B, herpesu itd. Pomagajo tudi pri vnetju sečil in kirurških okužbah. Dokazano je, da hkrati preprečujejo okužbe, ki jih povzročajo glivice.

Spojine v oljčnih listih krepijo imunski sistem, povečujejo energijo telesa, delujejo protivirusno, protiparazitsko, protibakterijsko in protiglivično, zmanjšujejo in celo popolnoma odpravljajo številne zdravstvene težave, znižujejo krvni tlak, koncentracijo krvnega sladkorja in raven slabega holesterola (LDL).

Recept za čaj

Za skodelico čaja potrebujete od 15 do 20 posušenih oljčnih listov. Zavremo vodo, dodamo liste in kuhamo 2–3 minute. Liste pustite v vodi še 10 minut, nato jih odstranite. Ni dobro, da listi predolgo stojijo v vodi.

Čaj lahko pijete hladen ali topel z medom in limono. Pijte ga vsak dan, da občutite izboljšanje različnih bolezni.

Pitje čaja je priporočljivo preventivno. Je blagega okusa. Liste je najbolje nabirati spomladi, ko so še mladi. Operite jih in posušite na zraku, shranite pa jih lahko v zaprti posodi.