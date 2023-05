Kako se obraniti cvetnega prahu

Običajno cvetni prah iz trav in dreves za športnike ni problem. Pri alergijah pa lahko nevidna zrna cvetnega prahu sprožijo pretiran odziv imunskega sistema.

Sezona cvetnega prahu se začne že spomladi, ko začne cveteti grmovje. Aprila in maja je visoka sezona, kar se tiče cvetnega prahu. Poleti se obremenitev cvetnega prahu počasi poneha. Cvetni prah s travnikov in dreves povzroča največ težav, saj tam nastaja posebej velika količina prahu, ki ga veter širi daleč po zraku.

Simptomi na cvetni prah alergičnih bolnikov so različni: nadležno srbenje v očeh, nosu, ustih in grlu, povečana količina sluza, pordele in/ali otekle oči, izliv iz nosa, napadi kihanja, oteženo dihanje in spanje, abdominalni krči, diareja, vročina, utrujenost, motnje v spanju i mnogo drugega.

Vendar pa sezona cvetnega prahu ni razlog, da bi alergični bolniki prenehali s športnimi aktivnostmi. Vendar ste lahko ovirani v nastopu in ne morete pričakovati, da boste zaradi alergij na vrhu uspešnosti na tekmovanjih.

Da bi se čim manj izpostavili neželenim učinkom cvetnega prahu, sledite tem nasvetom:

Izogibajte se cvetnemu prahu: največ cvetnega prahu najdemo v bližini travnikov in polj, najmanj v gozdovih, predvsem v iglastih gozdovih.

Obremenitev je najmanjša, ko dežuje in po dežju. Večina cvetnega prahu leti po obdobju dobrega vremena.

Poleti je obremenitev cvetnega prahu v gorah manjša kot v nižinah.

Zaščitite nosne sluznice: vlažna nosna sluznica je manj občutljiva na cvetni prah. Učinkovita mazila so na voljo v kateri koli lekarni.

Nosite očala: očala z velikimi lečami ščitijo oči.

Nosite dolga oblačila: če je vaša koža občutljiva na cvetni prah, jo je treba zaščititi z dolgimi rokavi in hlačami.

Takoj po treningu se oprhajte in umijte lase.

Ne imejte športnih oblačil v spalnici. Prav tako je smiselno, da se oblačila po vsaki vadbi opere in ne pustite, da se perilo suši na prostem.

Zdravila/zdravljenja: v primeru hudih alergijskih reakcij lahko številna zdravila ublažijo simptome senenega nahoda. Poleg tega obstajajo tudi dopolnilne medicinske metode. Terapija za zdravljenje vzroka je imunoterapija (hiposenzitisacija). Cilj terapije je, da se imunski sistem uporablja za alergen s pomočjo injekcije ali kapljic. Najprej pa moramo seveda vedeti, kateri alergen naj ciljamo. Imunoterapija traja vsaj tri leta in zahteva veliko discipline od bolnika.