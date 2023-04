Koliko je treba spati?

Koliko spati ... To je večno vprašanje. Nekateri pravijo, da vsak najde svoj urnik zaprtih oči in sam ugotovi, koliko potrebuje, znanost pa ima, čeprav smo ljudje različni, tudi splošne odgovore. Koliko spati je seveda vprašanje, s katerim se ukvarjajo tudi zagreti rekreativni športniki, ki bi radi svojo vadbo vedno izvedli čim bolje, v želji, da bi izboljšali športno sposobnost.

Premalo spanja slabi imunski sistem (če spimo šest ur na noč, je štirikrat večja verjetnost, da zbolimo za prehladom, v primerjavi s tistimi, ki so spali več kot sedem ur), zaradi premalo počitka se poslabšajo naše miselne in motorične sposobnosti, torej tudi tiste športne, poveča se možnost vnetij; to pa so simptomi, podobni pretreniranosti. Raziskovalci so ugotovili, da so šolarji – košarkarji, ki so spali deset ur vsako noč, točnost pri zadetkih izboljšali za 9 odstotkov. Tisti, ki se na šport spoznajo, vedo, da je to ogromna razlika.

Večina ljudi zaradi svojih obveznosti nikakor ne more spati deset ur. Nekateri so zadovoljni že, če spijo šest ur. Nekateri ljudje, ki jih zanima, koliko in kako kakovostno spijo, uporabljajo zapisovalce spanja (sleep monitor), vendar tisti, ki se na spanje spoznajo, pravijo, da se je na te izdelke zanašati varljivo. Za nobenega ni dokazano, da zares deluje. Zares pomeni, da so podatki verodostojni.

Kaj lahko storimo sami

Za slabo spanje je lahko kriva temperatura v sobi, kjer spimo. Vsakomur odgovarja drugačna temperatura, a po raziskavah so najbolje spali tisti, ki so noč prebili v zelo mrzli sobi.

Morajo biti zavese neprepustne za svetlobo, naj spustimo senčila? Menda tudi to ni najboljše, saj lahko to zmoti naš naravni ritem spanja: spat se odpravimo, ko je noč, in se zbudimo, ko je zunaj svetloba. Če se tak ritem poruši, se nam utegne zgoditi, da bomo hodili naokoli kot zombiji …

Prav tako ni najboljše dolgo v noč bdeti pred televizijo in računalniškim zaslonom, saj modra svetloba lahko uniči spanec. Ta svetloba, ki nastaja pri televiziji, telefonih, računalnikih, zavira nastajanje melatonina, hormona, ki nas naredi zaspane. Za mirno spanje je dobro manj bolščanja v zaslone, ponoči morajo biti računalniški ekrani ugasnjeni. Namesto televizije vzemimo v roke dobro knjigo in po dvajsetih minutah bomo verjetno zaspali sami od sebe.

Že po treh dneh se boste počutili zelo sveže, dela se boste lotili z veliko več energije, dovolj je bo tudi za popoldansko ali večerno rekreacijo – in poživitveni napitki ne bodo več potrebni.

Malo spanja pomeni manj veselja pri rekreaciji in najbrž tudi večjo možnost, da se poškodujemo.