Hoja pozimi je smrt za depresijo in prekomerno težo

Hoja je prvo veliko dejanje malega človeka, otročiča – ko se postavi na noge in zakoraka v življenje, postane vse drugače. Njegov mali svet postane drugače majhen, veliko več stvari odkrije in se začne zares hitro razvijati.

Tako zelo težko pričakovani prvi koraki pa kmalu, ko se jim reče hoja, postanejo samoumevni. Če je hoja zdrava, katere so prednosti hitrejše hoje? Katere so resnične prednosti hoje hitreje, če še vedno hodite na isti razdalji? James Sundquist, direktor Inštituta za medicino in športno glasbo (da, prav ste prebrali), odgovarja takole:

»Dvigne vaš srčni utrip v višje območje delovanja. Enostavna hoja se pogosto izvaja v coni ugodja, hitrostni sprehod pa dvigne srčni utrip v zmerno intenzivno cono in celo v območje močnejšega utripanja srca. Premakne vaš cilj vadbe. Če ste se prej spogledovali le z izgubo telesne teže, se zdaj preusmerjate na večjo telesno pripravljenost in vzdržljivost«.

Svež zrak in gibanje ter morda malo sonca dobro vplivajo na zdravje in razpoloženje. V odlični reviji Aura so navedli prednosti zimskih sprehodov, s katerimi se v popolnosti strinja tudi naše uredništvo, ki je dodalo še nekaj svojih ugotovitev.

1. Vstati s kavča

Hoja je poceni in enostavna. Naj bosta ti dve stvari vaša prva spodbuda, da z njo zamenjate popoldansko poležavanje na kavču. Še boljša spodbuda, da začnete hoditi, je dejstvo, da so znanstveniki opazili tudi celo vrsto prednosti, ki jih ima le 150 minut telesne dejavnosti na teden, ki je lahko zmerna ali intenzivna, odvisno od vaših zmožnosti. Življenjski slog, ki vključuje »kavč«, nosi celo vrsto negativnih posledic.

2. Kurjenje kalorij

Hoja pri nižjih temperaturah vam bo pomagala porabiti več kalorij, ker se vaše telo bolj trudi, da ostane hidrirano. Ena študija je pokazala, da lahko čas, preživet pri nižjih temperaturah, poveča porabo kalorij za do 30 odstotkov.

3. Ustvarjanje zdrave navade

Čeprav morda zelo hitro opustite vadbo v fitnesu, je hoja dejavnost, ki vam olajša ustvarjanje zdravih navad – saj med hojo hkrati uživate v čudoviti naravi in ​​svežem zraku. In medtem ko uživate v razgledu, se število prehojenih korakov in porabljenih kalorij samo povečuje.

4. Daljša življenjska doba

Če si vsak dan privoščite 20 minut hitre hoje, občutno zmanjšate možnost prezgodnje smrti. To je pokazala raziskava Univerze v Cambridgeu, ki je zajela 334 tisoč odraslih Evropejcev. Zmerno povečanje telesne aktivnosti je dovolj za izboljšanje zdravja in podaljšanje življenja.

5. Pomaga v boju proti depresiji

Po prazničnem blišču marsikoga zagrabi zimska depresija, eden od načinov boja proti njej pa je sprehod. Pri depresiji je namreč priporočljivo čim več časa preživeti na prostem. Če ste med tistimi, ki so po dopustu popolnoma »potopljeni«, naj sprehodi postanejo del vašega življenja, po možnosti na lepih lokacijah, v naravi, kar bo dodaten plus.