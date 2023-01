Zakaj je Ingemar Stenmark smučal na elankah?

Nemška smučarka Nemka Lena Dürr je zmagovalka nedeljske slalomske tekme za svetovni pokal v češkem Špindlerjevem Mlinu.

V drugi vožnji je Nemka v igri stotink ugnala Američanko Mikaelo Shiffrin, ki bo tako še nekoliko počakala na izenačenje rekorda po številu zmag v svetovnem pokalu. Sedemindvajsetletnica iz Vaila bi lahko s 86 zmagami izenačila absolutni rekord po številu zmag v svetovnem pokalu, ki ga drži sloviti Šved Ingemar Stenmark.

Ne dvomimo, da ji bo to zelo kmalu tudi uspelo. Prav tako ne dvomimo, da bo Mikaela močno presegla to številko. Ampak, Ingemar, bo vedno Ingemar, največji med najboljšimi vseh časov. In prav ta Eddy Merckx med smučarji je celo svojo vrhunsko kariero tekmoval na slovenskih smučeh. Elana ni zapustil niti, ko mu je francoski Rossignol ponujal bajeslovne denarce.

Zakaj je Stenmark smučal na elankah?

Ingemark Stenmark je izredna osebnost. Le malokdo ve, da na začetku kariere ni našel opremljevalca. Švedska smučarska zveza je bila takrat povsem osredotočena na nordijsko smučanje, predvsem na smučarski tek. Švedu je roko ponudil begunjski Elan, Stenmark pa se je oddolžil kasneje, ko je imel bogate finančne ponudbe drugih opremljevalcev, a kljub veliko slabši finančni ponudbi ostal zvest slovenskemu proizvajalcu smuči. Zanj pravijo, da ni bil samo odličen smučar, ampak tudi mož besede. Elanova pomoč mu je v tistih časih tako prav prišla, da ga kasneje denar ni nikoli premamil, da bi zapustil slovenskega proizvajalca. Enostavno se bere, kajne? V resnici pa to dokazuje njegovo veličino.

Ingemar Stenmark z znamenitimi elankami. FOTO: Arhiv Polet/Slovenske novice/Wikipedia

Stenmark je tako vso svojo vrhunsko kariero smučal na Elanovih smučeh. Zaradi priložnosti? Mogoče usode? In to v času, ko se je Elan nahajal čisto na napačni strani železne zavese. No, s tem so tuji mediji pretiravali, kajti bivša skupna država Jugoslavija v Evropi v tistih časih ni bila obravnavana kot država za železno zaveso. Predstavniki velesil alpskega smučanja niso mogli dojeti, zakaj najboljši smučar na svetu uporablja smuči z žigom Made in Yugoslavia. Nekoč so ga predstavniki avstrijskega proizvajalca smuči skušali precej agresivno prepričati, naj se pridruži njihovim vrstam.

»Ali sploh veš, koliko bolje bi lahko smučal na naših smučeh,« so ga vprašali. Hitro jih je utišal z besedami: »Ali bi lahko bil boljši od prvega?«

Ostal je pri Elanu. Nenehno. Od začetka do konca. Ingemar Stenmark se še dobro spomni trenutka, ko je dobil, pravzaprav kupil, prvi par Elanovih smuči.

»Elan je bil že konec šestdesetih let na Švedskem dobro uveljavljen kot blagovna znamka. Spomnim se, ko sva bila s prijateljem Stigom Strandom kot trinajstletna fanta povabljena na trening s švedsko mladinsko ekipo. Med trening kampom na severu Švedske smo obiskali manjši smučarski sejem, kjer je imel stojnico tudi Elan. Elanov zastopnik nam je ponudil svoje smuči po zelo ugodni ceni. Mislim, da so bile 30 kron, kar je bilo takrat precej poceni. S Stigom sva kupila vsak po tri pare.«

Stenmark se spominja tudi elank, s katerimi je dosegel svojo prvo zmago. »Če se ne motim, sem zmagal v Madonni di Campiglio leta 1974 na smučeh Impuls. Bili so legendarne rdeče, modre in bele«.

Tem smučem je sledila legendarna serija Uniline, ki bi jo dandanes lahko imenovali prve vsestranske smuči. In drži tudi to, da je takrat Ingemar celo sezono presmučal na enem samem paru smuči.

»Ja, to je res. Robniki so se proti koncu sezone zelo stanjšali. Takrat robniki niso bili izdelani iz enega dela, ampak so bili sestavljeni iz več krajših kosov. Pogosto se je zgodilo, da sem jih moral med obema vožnjama popravljati s kladivom. Res je tudi, da sem kasneje v karieri slalomske smuči pogosto uporabljal tudi za veleslalomske tekme, bolj mi je ustrezala večja odzivnost«, je med drugim za Elanovo spletno stran povedal Stenmark.

Ingemar Stenmark -World Cup. Januar, 26. 1982. FOTO: Jan Collsiöö Tt NyhetsbyrÅn

V domovini, Stenmark nikoli ni bil pozabljen, toda po dolgih letih so ga ljudje vendarle nekako nehali prepoznavati na ulicah in številni ne vedo, da ima doma 16 malih kristalnih globusov za zmage v slalomskem in veleslalomskem seštevku svetovnega pokala, dve olimpijski zlati medalji iz leta 1980 v Lake Placidu in pet zlatih medalj medalj s svetovnih prvenstev ter neverjetno serijo 14 zaporednih zmag na veleslalomih za svetovni pokal.

Legendarni švedski alpski smučar bo 18. marca dopolnil 67 let. S 86 zmagami v svetovnem pokalu je v tem pogledu še vedno vodilni smučar sveta, nepozabljen pa je Elanov smučar tudi v Sloveniji iz neštetih dvobojev z Bojanom Križajem, Borisom Strelom, Jožetom Kuraltom, Rokom Petrovičem in drugimi slovenskimi asi tistega časa.

Stenmark je zadnjo tekmo svetovnega pokala dobil pred 34-leti, ko je 19. februarja 1989 zmagal na veleslalomu v Aspnu, v vseh letih po tem pa vse bolj postal legenda alpskega smučanja. V športnem življenju je bil vedno nekoliko zadržan, tak pa ostal tudi kasneje.

S športom je Stenmark zaslužil za življenje in kot pravi, mu zdaj ni treba delati, zato večino časa nameni hčerki. »In tudi z njo imam res veliko dela,« pravi Šved, ki se v javnosti pojavlja le malokrat, tudi na smučarske tekme pride izjemoma. Največkrat je bil viden na paralelnem slalomu v Stockholmu.

»To je res super tekma. Sam sem sicer prepričan, da to ne bi smel biti sestavni del svetovnega pokala, a kot šov je zadeva izredna. Vedeti pa je treba, da to vendarle ni prava tekma, da odloča dober start in da imajo težji tekmovalci prednost,« še pravi legenda smučanja in dodaja, da tekme preko malih ekranov še vedno spremlja z velikim zanimanjem.

Bila so tudi drugačna obdobja, ko mu po karieri do smučanja sploh ni bilo več. »Ko sem nehal, sem bil res utrujen in pravzaprav me svetovni pokal takrat dobesedno ni več zanimal. V Alpah potem nisem smučal več kot desetletje. Danes v tem spet uživam in seveda spremljam smučanje tudi po televiziji. V živo na tekme pridem redko, enostavno nekako ni bilo časa, a upam, da se bo tudi to zdaj spremenilo.«

Med slalomisti ga je nazadnje najbolj navduševal Henrik Kristoffersen, za katerega Stenmark ocenjuje, da ima najboljšo tehniko. »Njegovo smučanje je prava paša za oči.«

Stenmark mladim privošči, da mu odvzamejo rekord, eden takih, ki bi to lahko storil, je bil po njegovem mnenju tudi Avstrijec Marcel Hirscher, vendar je predčasno zaključil s kariero. Zase meni, da mu ti rekordi po 25 letih niso pomembni. »Če ga bo zrušila Mikela, si ta rekord seveda tudi zasluži.

Vse te dosežke je tudi težko primerjati. Na sporedu je več disciplin, več tekem in tudi tekme so drugačne. Slalomi, v katerih je blestel, so denimo precej daljši kot nekoč, veleslalomi so precej hitrejši. Drugačen je tudi sistem točkovanja za veliki kristalni globus, kjer bi zanesljivo osvojil še kakšnega, če ne bi takrat veljali odbitki točk in zmagovati so začeli vsestranski smučarji, ki so nastopali tudi v hitrih disciplinah.

Stenmark je pojasnil tudi, zakaj nikoli v življenju, bile so redke izjeme, ni nastopal v smukih. »Ko sem bil še mlad smučar, sem poskusil. Enostavno sem bil prelahek in tudi težje smučarke so bile hitrejše od mene. Sam se seveda še spomnim nastopa na smuku v Kitzbühlu, kjer je bilo prisotnega veliko strahu. Na koncu je bil občutek dober, a nastopil sem samo zaradi kombinacijskih točk,« se spominja januarja 1981, ko je za zmagovalcem Stevom Podborskijem iz Kanade zaostal več kot 10 sekund.