Ženske si želijo odgovorov na ta vprašanja o seksu

»Ljubezen včasih ni dovolj za odličen seks. V dokaz temu govori dejstvo, da se tudi pari, ki se imajo neskončno radi, kdaj pa kdaj v postelji znajdejo v težavah,« je za Daily Mail povedala Tracey Cox in dodala, da se je včasih vendarle dobro kam obrniti po nasvet ali po pomoč pri reševanju katere od s seksom povezanih dilem.

Takole niza nekaj takšnih, ki najpogosteje mučijo ženske. In jim dodaja odgovore.

Bi morala zapustiti partnerja, ki me ne zna popeljati do orgazma?

»Pri odgovoru na to vprašanje mora biti nekaj povsem jasno: orgazma vam nihče ne more dati, morate ga vzeti sami. Kar pomeni, da morate spoznati in osvojiti tehnike, ki vas do njega pripeljejo.

S pomočjo masturbacije in spolnih igračk, nato pa te tehnike pokazati partnerju,« pravi Coxova in dodaja, da je treba ozavestiti dejstvo, da le redke ženske spolni vrhunec dosežejo zgolj s penetracijo, kar je med intimnim aktom nedvomno treba upoštevati.

»Seveda obstajajo moški, ki res dobro poznajo žensko telo in vedo, kako se to odziva na dražljaje. Če vaš dragi ne sodi v to skupino, je na vas, da ga podučite, kaj vas vzburja in kaj vam je v postelji najbolj všeč.«

Orgazma vam nihče ne more dati, morate ga vzeti sami. FOTO: Gettyimages

Kaj je slabše: dolgočasen seks ali življenje brez njega?

»Stalno dolgočasen seks nikomur ne dela usluge. Terapevti v takšnih primerih parom največkrat svetujemo, naj si vzamejo malo predaha.

Spolna abstinenca lahko pozitivno vpliva na intimno življenje. Lahko se tudi zgodi, da prav ta predah ponudi priložnost za izhod iz toksične zveze in takšne spolnosti,« pravi Tracey in dodaja, da včasih v takšnih primerih ni odveč poiskati pomoči dobrega spolnega terapevta, ki bo pomagal rešiti osnovno težavo in pripomogel k temu, da bo v seksualnem smislu prišlo do preobrata.

»Naredita predah, traja naj vsak kakšen mesec. Prepoved česarkoli naredi zadeve bolj zanimive in privlačne. Po mesecu dni bosta oba hrepenela po intimnem srečanju in to zagotovo ne bo dolgočasno.«

Največkrat pomaga iskren pogovor. FOTO: Prostock-studio/Gettyimages

Moram partnerju nuditi oralni seks?

»Dobro je, da oralno razvajata drug drugega. Zakaj? Zavračanje te oblike seksa partnerja oropa posebnih užitkov, hkrati pomeni nekakšno zavračanje sočloveka. Sploh, če njegove genitalije smatrate za odvratne, vam ni všeč njihov vonj ali imate za odklanjanje drug, z njegovimi intimnimi organi povezan razlog,« meni Coxova in dodaja:

»Oralni seks je najintimnejša oblika spolnosti in čeprav ne uživate v tem, veste pa, da je všeč partnerju, bi morali kdaj na prvo mesto postaviti njegov užitek in ne pričakovanje, da se bo vse vrtelo okoli vašega zadovoljstva.«

Lahko afera reši zakon in začini spolno življenje?

»Obstaja teorija, da seks izven zveze lahko ohranja strast v dolgih zvezah in zakonih. Sama sem otrok zakona, ki je razpadel zaradi prevare in se s tem ne bi strinjala. Afera sama po sebi sicer ni tista, zaradi katere propadajo zveze, laž, s katero prevarani ne more živeti je največkrat usodna,« pravi Coxova in nadalje pojasnjuje:

»Ideja, da bo afera začinila spolnost v domači spalnici, je zelo nevarna in ne bi smeli staviti na to, da se bo pričakovano res zgodilo.

Ni pravila, res je, a vendarle s takšnim načinom par hodi po zelo tankem ledu. Strast v zvezo raje vrnita drugače.«

Ideja, da bo afera začinila spolnost v domači spalnici, je zelo nevarna. FOTO: Goran13/Gettyimages

Je seks z bivšim na začetku nove zveze varanje?

»Seveda je varanje in lahko ima neljube posledice. Morda se vam zdi, da ni prevara, konec koncev gre za intimno srečanje z nekom, s katerim se dobro poznata, a za novega partnerja bi to bila še večja izdaja kot seks z nekom, s katerim vas ne veže nič drugega kot trenutek strasti.«

Kako predlagati trojčka in ne užaliti partnerja?

»Previdnost je tu vsekakor na mestu. Čeprav je partner to kdaj v šali predlagal sam ni nujno, da bi se v takšen odnos tudi podal. Soočenje s tem v resničnosti lahko izzove številne dvome in strahove,« meni Coxova in svetuje:

»Poskušajte začeti pogovor na to temo v smislu, da ste o tem slišali in brali in da veliko ljudi okuša to obliko seksa.

Nato ga vprašajte, kaj o tem meni on. Njegov odziv vam bo pokazal, ali je pripravljen storiti ta korak ali bi bil o njem pripravljen vsaj razmisliti ali ga morda zavrača. Na podlagi tega nadaljujte pogovor.«