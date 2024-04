Tragedija v Staršah: 14-letni voznik motornega kolesa izgubil oblast nad vozilom, umrl v UKC Maribor

Ponoči, okrog 1.45, so mariborske policiste obvestili o prometni nesreči na lokalni cesti v Staršah, v kateri je bil sudeležen voznik motornega kolesa, ki je vozil iz smeri naselja Rošnja v smeri Starš.

Z zbiranjem obvestil in opravljenim ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je 14-letni voznik motornega kolesa v ovinku izgubil oblast nad vozilom, padel po vozišču ter obležal. Na kraju je bila mladoletniku nudena prva pomoč in je bil nato z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Maribor, vendar so bile njegove poškodbe tako hude, da je umrl.

O nesreči sta bili obveščeni dežurna preiskovalna sodnica in dežurna državna tožilka.