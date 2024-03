Seksualna nezvestoba ima lahko več oblik

Številne raziskave kažejo, da v dolgotrajnih razmerjih vara četrtina partnerjev, obstaja pa več oblik nezvestobe, med katerimi so lahko velike razlike, skupno pa jim je to, da jih je pogosto težko preprečiti.

Serijsko ali priložnostno

Pod seksualno nezvestobo spada vse, kar vključuje telesni stik, od intimnih dotikov, poljubljanja do seksa, vendar ima več podzvrsti. Nekateri to počnejo serijsko, saj iščejo in izkoristijo vsako priložnost za seks, čez plot skačejo kot za stavo. Na drugem mestu so priložnostni iskalci seksa, ki ponudbe nikoli ne bodo zavrnili, na tretjem pa so posamezniki, ki varajo zaradi maščevanja partnerju ali zaradi drugih vzrokov.

Sledijo jim dolgoprogaši, ki v vzporednem odnosu dobijo vse, česar nimajo pri partnerju, a si ne želijo ločitve. Povsem na zadnjem mestu pa so žrtve, ki si nezvestobe ne želijo, a se ji ne upajo upreti zaradi nizke samopodobe, v ozadju je lahko celo prisila ali izsiljevanje.