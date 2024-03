Prebuja se narava, prebuja se telo

Čeprav mnogi še vedno hrepenijo po zimski idili, ki je vsaj po koledarju sodeč še ne gre odpisati, pomlad nezadržno trka na vrata in s prijaznimi temperaturami ter toplimi žarki opozarja, da ima narava za nas drugačne načrte. Valentin, prvi spomladin, je že prinesel ključ od korenin, za nami je tudi že gregorjevo, ko so se ženili ptički. Čas je, da se tudi ljudje, vsaj tako nam veleva telo!

Zimski dnevi so krajši, telo takrat izloča več melatonina, ki nas spodbuja k počitku in spanju. A napočilo je obdobje, ko se dnevi končno podaljšujejo, zaradi svetlobe je melatonina manj, po drugi strani pa več serotonina oziroma hormona sreče, ki nas obdari z dobrim razpoloženjem in energijo. Poleg tega se pri moških izloča več testosterona, zato so mnogi občutno bolj zagreti za spolnost, ženske, ki se v lahkotnejših oblačilih počutijo privlačnejše, pa so prav tako bolj razpoložene za druženje v dvoje, pa tudi za rekreacijo in posteljne igrice. In tem se je treba (ob upoštevanju varnostnih napotkov, seveda) kar prepustiti, svetujejo strokovnjaki, saj spolnost prinaša številne dobrodejne zdravstvene učinke.

200 kalorij pokurimo v povprečnem spolnem odnosu.

Za srce

Orgazem na telo deluje podobno kot lahkotna vadba, saj nam pospeši srčni utrip in dihanje ter preplavi z občutki zadovoljstva. Moški, ki spolno občujejo najmanj dvakrat na teden, imajo kar 45 odstotkov manj možnosti za srčno-žilno obolenje kot tisti, ki so med rjuhami redkeje dejavni, je pokazala študija strokovnjakov iz Stamforda v Connecticutu, ki je spremljala 1000 moških, starih od 40 do 70 let. Ženske, ki so pogosto spolno dejavne, imajo manj možnosti za visok krvni tlak, pojasnjujejo londonski kardiologi, povprečen spolni odnos pa je v smislu gibanja enakovreden daljšemu sprehodu. Intenzivnejši in daljši ko je, koristnejši je za telo, poudarjajo.

Boljša odpornost

V tem letnem času se začne krepiti tudi spolna sla. FOTO: Getty Images

Imunoglobulin A je zelo pomembno protitelo, ki varuje telo pred okužbami in obolenji. Najdemo ga v kolostrumu, solzah, znoju in slini, deluje kot prva obrambna linija za površine sluznice, ki pridejo v stik za antigenom. Kdor spolno občuje najmanj enkrat na teden, ima kar 30 odstotkov več protiteles kakor tisti, ki so spolno manj dejavni, kažejo študije.

Kdor spolno občuje najmanj enkrat na teden, ima kar 30 odstotkov več protiteles.

Za duševno zdravje

Zdravo spolno življenje pomaga preprečevati tesnobo, stres in depresijo, poudarjajo britanski strokovnjaki. Med spolnim odnosom se izločajo živčni prenašalci, kot so endorfini in oksitocin, ki spodbujajo dobro razpoloženje, odpravljajo stres in tako krepijo duševno zdravje.

Lepša koža

Sliši se morda nesmiselno, a po prepričanju strokovnjakov s klinike v škotskem Edinburgu naj bi imeli tisti, ki imajo pogosto spolne odnose, manj gubic! V desetletnem obdobju so spremljali 3500 prostovoljcev, tisti, ki so spolno občevali dvakrat ali trikrat na teden, so bili videti kar sedem let mlajši od vrstnikov, ki niso uživali v intimi tako pogosto. Strokovnjaki sklepajo, da so za to zaslužni endorfini, ki pospešujejo prekrvavitev in odpravljajo stres ter spodbujajo rast hormonov, ki podpirajo elastičnost kože.

Proti bolečinam

Krčenje genitalnih mišic pomaga obvladovati bolečino, od glavobolov, bolečin pri artritisu pa do menstrualnih tegob. Pri tem imajo znova pomembno vlogo endorfini, ki se sproščajo med seksom in spodbujajo splošno dobro počutje, tako telesno kot duševno.

Boljši spanec

Nedavna britanska študija je pokazala, da se 75 odstotkov tistih, ki pogosto tožijo zaradi neprespanih noči, v spanec lažje zazibajo po spolnem odnosu v večernih urah. Za to je zaslužen predvsem hormon oksitocin, ki nas navda s pozitivnimi občutki, pomagata pa seveda tudi prijetna utrujenost in sprostitev.

Za delovanje možganov

Spolnost v zrelih letih in jeseni življenja spodbuja delovanje možganov in pomaga ohranjati kognitivne funkcije. FOTO: Getty Images

Spolnost v zrelih letih in še v jeseni življenja spodbuja delovanje možganov in pomaga ohranjati kognitivne funkcije. Kdor redno spolno občuje, se lahko pohvali z boljšim spominom.

Za vitkost

Med povprečnim spolnim odnosom pokurimo do 200 kalorij, kar je seveda dobrodošlo tako za pomoč pri preprečevanju debelosti in sladkorne bolezni kot tudi pri ohranjanju vitkosti. Zahtevnejši položaji poleg tega zahtevajo še gibčnost in moč, kar nam pomaga pri oblikovanju postave, ter spodbujajo ravnotežje, ki nas predvsem v poznejši dobi varuje pred padci in poškodbami.