Miha Kavčič žari. Postal je ponosen stric Hanne (Suzy)

To doživlja vsestransko izrazni ustvarjalec Miha Kavčič. Od selitve v London je minilo že nekaj let in s svetovno prestolnico se je hitro spoprijateljil. Kmalu za njim se je na Otok preselila še njegova sestra Eva, kar je ublažilo domotožje.

Sedaj se je radost povečala, saj je postal striček dojenčice Hanne, da je zasedba popolnejša, se jim je pridružila še mama in novopečena babica Mihaela. Miha se odlično znajde v novi vlogi. Srečanja z ljubko deklico ga navdajo z neverjetno milino.

»Energija, ki jo imajo nebogljeni otroci, je neponovljiva. Kakor bi se ustavil čas, ko jo vzamem v naročje,« opiše občutke čiste sreče. Poleg družinskega veselja ima veliko razlogov za zadovoljstvo še na profesionalnem področju, kjer pridno niza nastope in avtorske skladbe.