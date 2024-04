George Clooney ni videti zdrav, kaj se z njim dogaja?

Njegova filmografija je zelo bogata, lani je minilo 45 let od njegove prve vloge v Hollywoodu, kot filmski veteran in uveljavljen igralec, režiser ter producent pa ne počiva niti pred 63. rojstnim dnem, ki ga bo praznoval 6. maja, piše gloria.hr.

Tako trenutno v Veliki Britaniji snema film Jay Kelly. Režiser Noah Baumbach je pri nastajanju tega okoli sebe zbral številna slavna imena, ob Clooneyju še Adama Sandlerja, Lauro Dern, Islo Fisher, Greto Gerwig, Riley Keough in Eve Hewson, hčerko Bona Voxa in Ali Hewson.

Prve fotografije s snemanja prikazujejo Clooneyja v prizorih z Islo Fisher, ki se zasebno ločuje od Sache Barona Cohena.

Prav te fotografije so vzbudile nemalo vprašanj in zaskrbljenosti v smislu, kaj se z zveznikom dogaja in ali je zdrav.

Clooney, ki je vedno veljal za moškega, ki mu leta ne pridejo do živega in je poln življenjske energije ter elana, na najnovejših posnetkih deluje izčrpan, njegov obraz je upadel in videti je, kot bi izgubil preveč kilogramov.

George Clooney na snemanju novega filma. FOTO: Profimedia

A tisti, ki igralca dobro poznajo, tolažijo, da je takšno stanje posledica priprave na vlogo in da ni razloga za zaskrbljenost.

Kakorkoli že, Clooney je zadnja leta več časa, kot v poklicu igralca, preživel na producentskem in režiserskem stolčku, vloge pa skrbno izbira, da lahko več časa preživi z otrokoma Ello in Alexandrom, ki bosta junija dopolnila sedem let ter ženo Amal.

Zakonca letos obeležujeta deseto obletnico poroke in sta razpeta med Združenimi državami Amerike, Veliko Britanijo ter Italijo, kjer sta se 27. septembra 2014 poročila.