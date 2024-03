Tri največje napake zaljubljenih

Ko se nekdo zaljubi, ne ravna razumsko, posluša srce, vodijo ga čustva in ni tako previden, kot kadar mu v trebuhu ne prhutajo metuljčki.

Prav v tej fazi zato velikokrat pride do napak, katerih posledice se prej ali slej pokažejo.

Katere so najpogostejše in tudi največje napake zaljubljencev niza dnevnik.hr.

Zaupajo preveč ali premalo

Vsak človeški odnos je kompleksen, romantični je še posebej zapleten. Med drugim tudi zato, ker se v njem velikokrat pojavljajo težave z zaupanjem. Včasih je tega preveč, še večkrat pa premalo ali ga sploh ni.

A zdrava mera zaupanja je temelj vsakega odnosa in kadar tega ni, se zveza spremeni v kletko, kjer tisti, ki ne zaupa, preverja partnerja, ga nadzoruje ali kako drugače omejuje.

Gre lahko za posledico travm iz otroštva, za slabe izkušnje iz preteklosti ali za karkoli drugega.

V nobenem primeru se ne sme dopustiti, da bi nezaupanje načelo odnos, ki sicer hitro postane toksičen in v končni fazi nevzdržen.

Zaupanje je osnova lepe ljubezni. FOTO: Gettyimages

Težave z zaupanjem mora vsak najprej rešiti pri sebi. Le tako bo sposoben osnovati zdravo zvezo. Pa naj gre za lahkovernost ali za pretirano nezaupanje.

Ne znajo postavljati zdravih meja

Tudi te so nepogrešljive za zdrav odnos. Partnerja naj bi v zvezi postavila jasne meje, čez katere nista pripravljena stopiti, naj gre za meje v obnašanju, osebnem življenju, za meje v komunikaciji, seksualnosti, za meje glede financ, skratka za meje z vidika vsega, kar zadeva skupno življenje.

Zaljubljene osebe pogosto pozabijo nanje in odsotnost meja je še en razlog, da zveza na koncu postane toksična in včasih celo nasilna.

Ignorirajo opozorila, da nekdo ni pravi

Zaljubljenost preprečuje, da bi na predmet poželenja gledali skozi prizmo razuma, zato se ne zaljubimo v osebo, temveč v idejo, kakšna naj bi ta bila.

Pri tem se neredko zgodi, da tisto, kar že zelo zgodaj začne opozarjati, da nekdo ni pravi, ostane spregledano. Ta opozorila, čeprav so celo opažena, zaljubljeni zatrejo, utišajo in, kot bi rekli, včasih rinejo z glavo skozi zid.

Rdečih zastavic ne bi smeli ignorirati. FOTO: Gettyimages

Dejstvo je, da nihče ni popoln, a dejstvo je tudi, da od nekaterih meril v zvezi ne bi smeli odstopati in bi si, če gori le preveč rdečih alarmov, morali priznati, da to ni to. Čeprav srce trenutno še govori drugače.