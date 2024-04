O takšnem moškem sanja Severina

S Severino je odgovorna urednica hrvaške Glorie Vedrana Čarapović Propadalo naredila nekoliko drugačen pogovor, bolj neposreden, iskren, takšen, kot jih imajo prijatelji, ko jih nihče ne vidi in ne sliši. A prižgali so kamere, vse zato, da bi vam predstavili Severino, kot jo poznajo le njeni najbližji.

Severina je po besedah urednice močna in plaha, požrtvovalna in dobra mati. Je zabavna, hitra, ostra, duhovita. Poštena in pogumna. Severina je vsestransko nadarjena umetnica. Severina je preprosto – Severina. In ja, pri 52 letih je videti bolje kot kadar koli.

Za srečanje sta se dogovorili v zagrebškem hotelu. Severina je prišla deset minut prej, ker je v prvi vrsti velika profesionalka. V čudovitem kostimu, ki ji je odlično pristajal, salonarjih in z minimalno ličili na obrazu je med drugim povedala, kako je potekalo praznovanje rojstnega dne njenega sina Aleksandra, pokazala fotografije in ni skrivala ponosa.

Najdražji kos

Severina ima toliko oblačil, čevljev, škornjev, nakita in torbic, da bi lahko odprli muzej, seveda pa vse najbolj zanimajo tisti kosi, ki zbodejo v oči glede visoke cene.

»Ne vem točno, koliko imam čevljev, tudi koliko oblek imam, ne vem. A poznam številke investicij. Nekatere so bile upravičene, druge ne, a vsekakor je med tistimi upravičenimi torbica Cartier, ki sem jo kupila v Parizu. Videla sem jo v reviji na letalu, in ko sem prišla v trgovino, sem samo rekla: 'To je moja torbica.' Bila sem zelo vznemirjena, saj je bila takrat predraga zame. A bila je pojem in ima še danes posebno, lahko bi rekla prvo mesto v moji garderobni omari.«

Dotaknili sta se vprašanja materinstva, nosečnosti in poroda, kjer je Severina povedala, da se je v nosečnosti navduševala nad čokoladnimi napolitankami in da je rodila s carskim rezom. Na vprašanje, kaj misli, kakšna je kot prijateljica, pa je suvereno odgovorila, da je to vprašanje za njene prijatelje, potem pa je dodala: »Sem Dalmatinka, zato sem lojalna oseba.«

In še za konec

O kakšnem moškem sanja Severina, če sploh? »Sanjam o prekrasnem moškem, ki ima 12 let in je na mojo srečo empatičen in misli s svojo glavo. Njega sanjam,« se je simpatično nasmejala pevka.

