Ljubitelji cvrtnika, pozor! Strokovnjak sporoča: To morate vedeti ...

Danes mnogi opuščajo svoje pečice in jih nadomeščajo s trendovskimi cvrtniki na vroč zrak. Od družbenih medijev do reklam v klasičnih medijih - napravo prodajalci poskušajo vsiliti v vidno polje potrošnikov domala povsod.

Izvedenec za varčevanje, Martin Lewis, pa opozarja vse, ki želijo klasično pečico v celoti zamenjati s cvrtnikom na vroč zrak. Izrazil je dvome v zvezi s trditvami, da so bolj ekonomična izbira.

Te elegantne naprave so opevane kot cenovno ugodna alternativa običajnim pečicam, nekateri so uporabo slednje kar v celoti opustili. A Lewis ima sporočilo za vse, ki so to storili.

Med intervjujem je dejal: »Če to počnete iz energetskih razlogov, bi bil nekoliko skeptičen, ali je to dobra ideja.«

Prednost pečice je, da lahko kuhate za veliko ljudi hkrati. FOTO: Gettyimages

»Če to delate zaradi okusa, se ne želim vmešavati. Mislim, prednost pečice je, da lahko kuhate za veliko ljudi hkrati. Cvrtniki na zrak so dobri za majhne stvari, ki se hitro naredijo.

O finančnih vidikih kuhanja je dejal: »Če pečete cel krompir z lupino vred, bo v 10 minutah narejen v mikrovalovni pečici, to pa bo veliko cenejše, kot če bi en sam krompir pekli v pečici uro in pol. Če pa pripravljate večerjo za več ljudi, je pečica verjetno cenejša, saj vsak dodatni predmet, ki ga daste v mikrovalovno pečico, podaljša čas kuhanja. Mikrovalovna pečica greje samo posamezni kos.«

Kako vemo, kaj je cenejše?

Predlagal je preprosto formulo, s katero si lahko pomagate. Ugotovite, kakšno moč v kilovatih ima določena naprava, nato »preverite, koliko kilovatov porabi, nato pa to pomnožite z 20 centi na uro uporabe.«

Po mnenju Martina bi bilo treba isto načelo uporabiti pri ocenjevanju stroškovne učinkovitosti cvrtnikov in plinskih kuhalnikov. Pojasnil je: »Če bi imeli 1000 - vatno (en kilovat) mikrovalovno pečico in bi jo prižgali za 10 minut, to je za šestino ure, šestina 20 centov je približno 3,3 centa. Torej stane 3,3 centa, če mikrovalovno pečico vklopite za toliko časa. Zelo uporabna enačba.«

Če pripravljate večerjo za več ljudi, je pečica verjetno cenejša. FOTO: Vudhikul Ocharoen/getty Images

Za tiste, ki načrtujete večje obroke, je energetski strokovnjak Llewellyn Kinch ponudil nekaj nasvetov: »Če purana pečete v pečici več ur, boste porabili veliko električne energije. Pameten trik je, da bi ptico skuhali v posodi za počasno kuhanje (slow cooker), ki v primerjavi s tradicionalno pečico stane veliko manj, nato pa purana na koncu popečete v pečici.«

»Pečen krompir se dobro speče v cvrtnikih na vroč zrak. Pri kuhanju pa za varčevanje je pomembno tudi, da velikost ponve vedno prilagodite velikosti plošč, lonce nujno pokrijte, da zmanjšate čas kuhanja in izgubo energije.«