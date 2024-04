Odpri galerijo

»Ples je užitek, strast, sprostitev in svoboda izražanja,« pravi Domen Valič, igralec sŠtirideseta za moške niso noben bav bav, je pre pestro plesno preteklostjo. Latinskoameriške in standardne plese je treniral kar trinajst let, plesni gibi pa so po koncu plesne kariere ostali pomemben del njegovega življenja. Pred nekaj leti je namreč zaplesal v predstavi Dance Amore, in čeprav ples nikoli ni bil njegova prva izbira in je užival le na tekmovanjih, je hvaležen za intenzivno in poučno obdobje, ko se je spretno sukal po plesnem parketu in osvajal stopničke. Štiridesetletnik s čutno prezenco na odru v predstavi Žigolo, s katero navdušuje po Sloveniji, dokazuje, da ima ples še vedno v krvi, poleg tega iskreno prizna, da pogreša to čudovito umetnost.