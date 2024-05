Nujno branje: to je sedem najpogostejših ovir do ženskega orgazma

Že dolgo je jasno, da ženske težje dosežejo spolni vrhunec kot moški. Nekatere ga kljub življenju v zvezi še nikoli sploh niso okusile, druge ga doživijo redko, vedno pa so v ozadju razlogi, ki jih je mogoče odpraviti in izboljšati spolno življenje.

The independant razkriva sedem najpogostejših razlogov, zaradi katerih ženske težko (ali sploh ne) doživijo orgazma.

Alkohol in cigarete

Vse, kar vnašamo v telo, vpliva na zdravje. Preveč alkohola med drugim tako, da je otežen krvni pretok v klitorisu, pojasnjuje ginekologinja Shree Datta. Na enak način na spolno življenje učinkuje kajenje.

Prav ti razvadi sta torej lahko krivi za pomanjkanje užitka med rjuhami.

Težave s komunikacijo

Sposobnost povedati partnerju, kaj je nekomu všeč in česa ne mara, je ključen korak do kvalitetne spolnosti, pravi psihoterapevtka in seksologinja Kate Moyle:

»Nihče ne more brati misli in če mu ne poveste, kaj bi radi, on tega ne more vedeti. Ni treba, da ste nesramni, a z malo vodenja in napotil bo spoznal prijeme, ki vam najbolj odgovarjajo in vas popeljal do užitka.«

Brez zdrave komunikacije ne bo šlo. FOTO: Gettyimages

Medicinska stanja

Obstaja cel niz stanj, ki slabo vplivajo na seks in na doseganje orgazma.

Če menite, da je v ozadju katero od njih, je treba poiskati zdravniško pomoč, pa naj gre za telesno ali psihično bolezen.

»Tudi nekatera zdravila slabo vplivajo na libido in na odziv telesa na dražljaje.

Antidepresivi in antihistaminiki denimo. Če opažate izrazite stranske učinke, se posvetuje o morebitni zamenjavi zdravil,« svetuje Dattova.

Pomanjkanje samozavesti

Obremenjevanje z videzom in občutek nelagodja v lastni koži je velik sovražnik dobrega seksa in orgazma.

Kajti zaradi negativnih misli o sebi se je le težko prepustiti užitku.

»Tehnike za krepitev samozavesti so v tem primeru več kot na mestu,« navaja Moyleva.

Nizka samozavest vpliva ima na spolno življenje velik vpliv. FOTO: Gettyimages

Nepoznavanje telesa

Če se vrnemo na komunikacijo: ta je ključna. A še prej je treba spoznati, kaj sploh je tisto, kar pripelje do končnega cilja.

To je najlažje odkriti z masturbacijo. Samoraziskovanje in odkrivanje telesa je prvi pogoj za dober seks.

»Tako je mogoče najti prave načine, ki vodijo do vrelišča. In pozabite na mit, da je za vse dovolj penetracija.

V večini primerov to namreč ne drži,« pravi Dattova.

Zunanji pritiski

Stres, skrbi, obremenjenost, vse to je na žalost postalo del življenja in vse to slabo vpliva na seksualno življenje.

Prav tako kot morebitni pogosti prepiri med partnerjema in nerešene težave.

V teh primerih Dattova priporoča obisk terapevta.

Težave v odnosu nasploh se seveda odražajo tudi med rjuhami. FOTO: Luckybusiness/Gettyimages

Duševno zdravje

Mentalno zdravje je eden od pomembnih dejavnikov pri doseganju vrhunca.

»Težave z mentalnim zdravjem se odražajo na področju spolnosti, in če jih prepoznate, jih je treba s primernimi tehnikami odpraviti in si tako tlakovati tudi pot do vrhunca,« meni Shree Datta.