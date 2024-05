So zadeli bolečo resnico? Poglejte, kako je naštela 10 »polomij« Golobove vlade (VIDEO)

Prvič.

Gibanje Svoboda je pred volitvami obljubljalo, da bo zdravstvena reforma prioriteta te vlade; Socialni demokrati so obljubljali 30 dni do specialista; Levica – okrepitev zdravstvenega sistema in širitev košarice pravic. Vse našteto in več piše tudi v koalicijski pogodbi. 53 poslancev koalicije je januarja 2023 podpisalo zavezo vsem državljanom Slovenije, v kateri piše, da naj bi do 1.1.2024 dobili delujoči e-karton, imeli delujoč plačni steber, rešeno problematiko neopredeljenih pacientov, prenovljeno mrežo nujne medicinske pomoči, modernizacijo vodenja javnih zavodov in tako naprej. Nič od tega se ni zgodilo.

Drugič.

Napovedali so ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Namesto tega smo dobili nov obvezen prispevek ter največji zabeležen minus s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje v celotni zgodovini. V bodoče lahko pričakujemo še dodatne dvige tega davka, hkrati pa o reorganizaciji in posodobitvi delovanja ZZZS ni ne duha ne sluha, kaj šele o tem, da bi denar sledil pacientu.

Tretjič.

Ob najavi Bešić Loredanovega interventnega zakona za krajšanje čakalnih vrst smo opozorili na to, da je treba jasno opredeliti ciljne storitve ter urediti možnost dodatnega nagrajevanja zaposlenih v državnih ustanovah, ki bi naj te storitve dodatno opravili. Naša opozorila žal niso bila slišana.

Četrtič.

Kljub vsem obljubam delovni pogoji, ki bi zadržali kader v javnem sistemu, še vedno niso urejeni. Srednje medicinske sestre so še vedno na minimalni plači, iz bolnišnic odhajajo tehnično osebje in čistilke, zdravnikom je vlada dala pisno zavezo o ureditvi plač do 1. 1. 2024, ki jo brez sramu krši, kar je privedlo do najdaljše zdravniške stavke v zgodovini Slovenije. S kadrovsko podhranjenostjo se srečujejo vsi »zahodni« zdravstveni sistemi, ki pa so razvili bogato tradicijo privabljanja tujih kadrov in ob zaostrenih pogojih doma postajajo vedno bolj privlačna opcija za naše zdravstvene delavce. Včasih so v tujino odhajali bolj pustolovski med nami, sedaj pa smo priča odhodom zdravnikov, ki so si tukaj že ustvarili dom in družino. Z vsakim odhodom se razmere za preostale člane tima eksponentno poslabšajo, kar neizogibno vodi v nove odhode, izgorelost in zapuščanje poklica.

Petič.

Proti zdravnikom vlada aktivno ustvarja negativno javno mnenje; totalno vojno, ki bo “osamila in izčrpala zdravnike”, je napovedal že minister Bešić Loredan, aktualna ministrica je ob začetku stavke najela piar agencijo. S tem krhajo zaupanje med bolnikom in zdravnikom, ki je ključno za uspešen izid zdravljenja, obenem pa večajo možnost nasilnih dogodkov proti vsem zdravstvenim delavcem. Za dimno zaveso kriminalizacije zdravnikov pa se dogaja marsikaj drugega. Na primer:

Šestič.

Kot po tekočem traku gredo mimo nas evropska sredstva, ki bi jih lahko uporabili za prenovo in izgradnjo kritične infrastrukture ter opremo. Po informacijah zaposlenih na ministrstvu za zdravje je tako, ker financiranje iz evropskih sredstev onemogoča korupcijo. Iz financiranja iz evropskih sredstev je izpadla recimo mariborska Infekcijska klinika; ocena vrednosti projekta se je po tem povečala iz 54 na kar 105 mio €. Neznano kam je izginilo tudi 50 mio €, ki so bili sprva namenjeni obnovi UKCL, nato pa nakupu drage opreme.

Sedmič.

Prenova UKCL, financirana iz proračuna, je ustavljena, saj se je ministrstvo za zdravje naknadno odločilo dodati protipotresno zaščito, za katero se prej kljub opozorilom stroke ni odločilo. Ob tem je treba celo rušiti že narejeno. Odgovornosti seveda ni prevzel nihče. Zaradi del ima UKCL za 120 postelj manjšo kapaciteto, za piko na i pa smo prejšnji teden iz medijev izvedeli, naj v primeru lažjih poškodb naslednji dve leti namesto urgentnega centra Ljubljana obiščemo urgentne centre v drugih mestih.

Osmič.

Izpostavimo še urgentne centre, saj smo Mladi zdravniki sodelovali pri načrtu prenove mreže urgentnih centrov ter od blizu opazovali, kako je vse skupaj padlo v vodo. Zaradi neurejenega področja je tudi vse manj zanimanja za specializacijo iz urgentne medicine – na zadnjem razpisu se je na 29 mest prijavilo 5 kandidatov. Podobno zanimanje izkazujejo najmlajši zdravniki tudi za družinsko medicino, kjer je aktualna ministrica še poslabšala pogoje dela.

Devetič.

Ta vlada in ta koalicija sta omogočili, da gresta na referendum vprašanji evtanazije in legalizacije še ene droge za narod, ki se že sedaj uvršča v sam evropski vrh glede samomorilnosti in zasvojenosti. Glede na to, da vlada ni sposobna urediti bolj preprostih področij, se sprašujemo, ali ji je pametno zaupati uzakonitev usmrtitve, pri čemer vemo, da celo Kanadi in Nizozemski ni uspelo napisati zakonov, ki bi preprečili strašljive zlorabe in fenomen spolzkega klanca.

Desetič.

Za konec bi lahko omenili daljšanje čakalnih dob, vladanje z odloki, sprejemanje zakonov po hitrem postopku, nastavljanje kadrov iz GEN-ija v svete zdravstvenih zavodov, množične odhode kadra z ministrstva za zdravje pod aktualno ministrico, a vendarle moramo opozoriti na to, kaj se še pripravlja. Trenutno sta v javni obravnavi Zakon o digitalizaciji in Zakon o kakovosti v zdravstvu, ki oba predvidevata ustanovitev vsak svoje dodatne agencije za kanaliziranje javnih sredstev v žepe izbrancev. Napovedali so zakon o razmejitvi javnega in zasebnega zdravstva, ki bo brez izboljšanja pogojev v državnih in občinskih ustanovah od tod pregnal mnoge strokovnjake v privatno zdravstvo.

Naj zaključimo s citatom Aleksandra Solženicina, na katerega smo pomislili ob zadnji visokoleteči zavezi te vlade, da bo leta 2027 na Primorskem študiralo medicino prvih sto študentov:

»Vemo, da lažejo. Oni vedo, da lažejo. Oni vedo, da vemo, da lažejo. Mi vemo, da oni vedo, da mi vemo, da lažejo. Pa še zmeraj lažejo.«