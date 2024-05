Vrnite se v srce

S spodnjo vajo boste harmonizirali energijo srčne čakre in spodbudili več ljubečih dogodkov v življenju, ki jih lahko privabite z odprtim srcem. Pozornost usmerite na srce ter dihajte zavestno. Vdih naj traja od 5 do 6 sekund, enako izdih; po tem sledi sekunda premora.

Poskušajte dihati skozi srce - če želite, lahko na srčni predel položite dlan, da ga lažje začutite. Kajti kamor gre pozornost, tja gre energija. Ko nekaj časa umirjeno dihate, si poskušajte pred oči ter v telo priklicati lepe občutke. Spomnite se trenutka, ko ste se res dobro počutili, in ga poskušajte podoživeti. Osredotočite se na to, kar srce čuti ob tem. Če je lažje, lahko začutite globoko ljubezen do nekoga, ki ga imate radi. Čutite, kaj se dogaja v srcu, ko ga široko odprete - sočutje, ljubezen, svoboda ... Vztrajajte v občutku in ga poskušajte čim bolj podoživeti.

Po določenem času odprite oči in opazujte, kako je, če nekaj trenutkov samo ste - nato se počasi vrnite v svet s tem občutkom v sebi. Ko se bodo pojavile različne situacije, stvari in dogodki, se spomnite na občutek v srcu in s tem zavedanjem nadaljujte dan. Če vas kaj vznemiri, pa pozornost znova usmerite v srce.