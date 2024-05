Agencija za okolje izdala oranžna opozorila: prihaja huda ura

Vremenoslovci že ves teden opozarjajo, da nad naše kraje prihajajo črni oblaki. Agencija za okolje je za današnji dan in petek izdala oranžno opozorilo zaradi močnejših padavin in neviht.

»Od četrtka zvečer do petka zvečer bodo pogoste padavine z nevihtami, možni bodo močnejši nalivi. Močneje bodo narasli hudourniški vodotoki.«

Vremenoslovci so še zapisali, da bo popoldne nad severnim Sredozemljem nastalo samostojno ciklonsko območje, ki bo na vreme v Sloveniji vplivalo do noči na soboto. Za območje celotne Slovenije so zato izdali oranžno vremensko opozorilo. »Na zahodu bo začelo deževati v četrtek sredi dneva, največ dežja pa bo po Sloveniji padlo od četrtka zvečer do noči na soboto. V večjem delu države bo v dobrih 24 urah padlo 40-80 l/m2, krajevno pa lahko tudi prek 100 l, saj bodo vmes tudi nevihte. «

Kaj nam grozi?

Lokalno so možni močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. Toča lahko poškoduje posevke. Ob hudourniških vodotokih so možne poplave. Udari strel lahko zanetijo požare. Kaj narediti, če vas ujame naliv? Počakajte na varnem mestu v zgradbi, na prostem poiščite zavetje v zgradbah ali vozilu. Med nevihto se ne zadržujte pod drevesi ali daljnovodi, udar strele je smrtno nevaren! Ne zadržujte se v bližini hudourniških vodotokov in ne parkirajte pod drevesi.

Dodajajo še, da vodotoki lahko poplavljajo ob strugah na območju pogostih poplav. Verjetne so motnje v prometu in pri oskrbi z električno energijo in pitno vodo. Možni so zemeljski plazovi. Na agenciji za okolje priporočajo, da iz nižjih prostorov in kleti umaknete hrano, premičnine, dokumente, denar in druge dragocenosti. Izklopite elektriko, plin in vodovod. Ne poskušajte prečkati vodnega toka. Bodite previdni pri uživanju hrane in vode. Spremljajte vodostaj in meteorološka ter hidrološka obvestila in opozorila ter informacije, ki jih posredujejo pristojne službe in organi.