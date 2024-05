Podobno kot v Svetem Lovrencu pri Preboldu: oče pozabil 16-mesečnega malčka v avtu

Na parkirišču v kraju Sausheim v francoski Alzaciji je v torek umrl 16-mesečni otrok, potem ko ga je oče pozabil v avtomobilu, ki je bilo ves dan izpostavljeno soncu, je danes sporočilo tožilstvo v Mulhousu.

Otrok je umrl zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vročini.

Moški se je v torek namesto v jasli, kjer naj bi otroka predal v varstvo, odpeljal naravnost v službo. Malček je tako ves dan neopažen prebil v avtomobilu, parkiranem na soncu.

Na otroka je očeta šele zvečer opozorila žena, ko ga je hotela prevzeti v jaslih, a ga tam ni bilo. Točen vzrok njegove smrti bo sicer razjasnila obdukcija. V torek so na tem območju zunaj izmerili do 22 stopnji Celzija. Pri tej temperaturi naj bi se notranjost vozila lahko ogrela tudi do 47 stopinj Celzija.

Podoben primer se je junija lani zgodil v Sloveniji, ko je zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vročini v avtomobilu v Svetem Lovrencu pri Preboldu umrl še ne dve leti star otrok. Sojenje materi in njenemu partnerju se je začelo minuli teden.