Veste, kako se zaščiti, če vas ujameta neurje in nevihta?

Vremenoslovci so za danes izdali oranžno opozorilo za osrednjo in obe vzhodni regiji. Napovedujejo močne nevihte z nalivi in sunki vetra. Zaradi padavin svetujejo, da se očistijo odtoki, saj se lahko pojavijo težave z meteorno vodo, svetujejo tudi, naj se pospravijo predmeti, ki jih lahko odnese veter.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pa na svojih spletnih straneh svetuje s koristnimi napotki za osebno zaščito v primeru neviht in neurij.

Nekaj koristih napotkov za osebno zaščito: