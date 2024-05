Vlada sprejela sklep o priznanju Palestine, Janša: To je izkoriščanje mrtvih palestinskih otrok v politične namene

Vlada je danes sprejela sklep o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države, je po seji vlade sporočil premier Robert Golob. Po pričakovanjih bi lahko DZ sklep potrdil prihodnji teden, s čimer bo postopek priznanja Palestine v Sloveniji zaključen.

Vlada sprejela sklep o priznanju Palestine

»Danes je vlada sprejela odločitev, da prizna državo Palestino kot neodvisno in suvereno državo,« je dejal Golob in pojasnil, da gre za priznanje Palestine v mejah iz leta 1967 oziroma v mejah, o katerih bi se vpleteni strani dogovorili v bodočem mirovnem sporazumu.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je danes sporočila, da bo državni zbor v torek obravnaval današnji sklep vlade o priznanju palestinske države. Sklep mora sicer najprej obravnavati odbor DZ za zunanjo politiko, ki se bo sestal v ponedeljek.

Zagotovil je še, da odločitev ni uperjena proti nikomur, niti Izraelu, ampak da je sporočilo miru. Prepričan je, da bodo tudi druge države sledile temu in da mora ves svet delovati v eni smeri, ki bo vodila v mir in rešitev dveh držav. Ob tem je vlada danes simbolno na poslopju izobesila tudi zastavo Palestine. Vlada je postopke za priznanje Palestine sprožila že 9. maja. Takrat je napovedala, da bo odločitev v DZ poslala najkasneje do 13. junija.

Golob pa je v ponedeljek napovedal, da vlada s priznanjem ne bo čakala tudi zaradi dogajanja v Rafi na jugu Gaze v minulih dneh, kjer je Izrael izvedel več smrtonosnih napadov.

V torek so Palestino že priznale Španija, Norveška in Irska. Slovenija si je prizadevala, da bi Palestino z njo priznala še kakšna članica Unije, a pri tem ni bila uspešna. Nekaj držav naj bi sicer o tem razmišljalo, kar je danes pred sejo vlade znova potrdila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon.

Doslej je Palestino priznalo 145 članic ZN, vendar med njimi ni večine zahodnih držav. V zadnjem mesecu so jo poleg omenjene trojice evropskih držav priznale še štiri karibske države.

Janša: Predlog priznanja Palestine izkoriščanje mrtvih palestinskih otrok v politične namene

Predlog vlade za priznanje Palestine 10 dni pred volitvami je zavržno izkoriščanje mrtvih palestinskih otrok v politične namene, je v odzivu na današnji sklep vlade o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države na omrežju X zapisal predsednik SDS Janez Janša.

Pred tem je na seji odbora DZ za notranje zadeve menil še, da to dejanje dolgoročno škoduje slovenskim interesom. Edini, ki bo odločitev slovenske vlade pozdravil, bo po njegovem mnenju palestinsko islamistično gibanje Hamas.

