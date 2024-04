Odkrito, kaj je ženskam všeč v postelji

Žal se včasih zalomi in med rjuhami ne gre vse po pričakovanjih, kar pomeni, da najmanj eden s spolnim življenjem ni zadovoljen.

Razlogi za to so različni, tako kot smo si glede pričakovanj različni posamezniki, a dejstvo je, da vsaka ženska za kakovostno in zdravo spolno življenje potrebuje malenkost ali dve.

Naj bo spolnost kakovostna

»To, da partner ve, kaj je ženski všeč, je prvi in najpomembnejši korak do dobre spolnosti.

Ključno je poznati, kaj nekoga vzburja, dejanja, ki mu ustrezajo, stimulacijo, ki mu pričara največje užitke, položaje, v katerih najlažje doživi orgazem, in dotike, ki ga pripeljejo do vrhunca,« poudarja seksolog Ian Kerner in dodaja, da se mora vsaka ženska o tem tudi pravilno in brez zadržkov pogovoriti s partnerjem.

»Včasih je ta tema vir zadrege, a pomembno je povedati, kaj je nekomu všeč in kaj ne. Če besede ne gredo z jezika, lahko partnerja uporabita tudi igrice ali erotične fantazije.

Pomembno je, da se ona na tem pod­ročju, najlažje z masturbacijo, spozna in partnerju da vedeti, kaj si želi.«

Osredotočenost na trenutek

Dejstvo je, da je življenje sodobnega človeka stresno. Nič nenavadnega, da tudi v spalnici mnoge spremljajo neštete težave, obveznosti in naloge iz vsakodnevnega življenja.

»Prav razmišljanje o njih je ena najvišjih ovir do kakovostnega spolnega življenja,« namigne Ian Kerner. »Če bi res radi okusili izjemen intimni akt, se naučimo obvladovati misli na to, kaj smo oziroma še moramo postoriti, in jih usmerimo zgolj na trenutno dejanje.«

Prav tako je pomembno, da je par med aktom čim manj izpostavljen hrupu iz okolice. Leta 2017 v časopisu Journal of Sex Research objavljena raziskava je namreč pokazala, da ženske veliko lažje kot v hrupnem dosežejo vzburjenost in orgazem v mirnem okolju.

Leto pozneje opravljena študija pa je poudarila, da ženske, ki se ukvarjajo z meditacijo, lažje in pogosteje dosegajo orgazme, saj znajo bolje obvladovati misli.

Eden od načinov za to, da se lažje prepustimo užitku, so tudi spolne fantazije: »Če med seksom razmišljamo o njih, misli ne bodo bežale k neprijetnostim.«

Samozavest

Nizka samozavest, obremenjevanje s telesom in morebitnimi pomanjkljivostmi med intimnostjo s partnerjem je še ena od preprek do dobrega seksa.

»Ženska, ki jo mučijo kompleksi, ni zadovoljna sama s seboj in se sramuje telesa, ne more oziroma težje uživa med rjuhami,« meni Ian Kerner in omeni raziskavo, objavljeno v časopisu Journal of Sexual Medicine, ki je pokazala tesno povezanost med samozavestjo in kakovostjo intimnega akta ter zmožnostjo doseganja vrhunca.

Po drugi študiji, objavljeni v časopisu Electronic Journal of Human Sexuality, ženske, ki so redno šport­no aktivne, doživljajo boljši seks, kar raziskovalcev ni presenetilo.

V zaključku so namreč zapisali, da so športnice praviloma bolj zadovoljne s svojim telesom, prav tako imajo več kondicije in moči, zato se med seksom lažje sprostijo in uživajo v njem.

»Negativna telesna podoba tako moške kot ženske ovira na poti do dobrega spolnega življenja, zato je pomembno, da sprejmemo svoje telo takšno, kot je, in se ne obremenjujemo z nečim, kar največkrat sploh ni pomembno,« meni Ian Kerner.

Zaupanje, varnost in čustvena povezanost

Več raziskav je pokazalo, da ženske vrhunec lažje kot v bežnih zvezah dosežejo v stabilnih odnosih, kjer jih s partnerjem veže čustvena vez, mu zaupajo in se ob njem počutijo varne.

Da je to pomembno, se strinja tudi seksolog Kerner. Prav tako seveda poznavanje svojega in partnerjevega spolnega zdravja. Ženska, ki svojega partnerja dobro pozna in mu zaupa, ve, kakšno je njegovo spolno zdravje, in se ne obremenjuje z njim in s tem, ali je morda okužen s spolno prenosljivimi boleznimi.

S tega vidika je pomembna tudi skrb ženske za svoje lastno zdravje.

»V novih ali bežnih zvezah je vsekakor na mestu pogovor na to temo in uporaba primerne zaščite, ki poveča stopnjo varnosti ter s tem stopnjo zaupanja in možnosti, da bo ženska doživljala zadovoljujočo spolnost,« je prepričan Ian Kerner.