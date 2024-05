Ustrelil mlado dekle (23), nato pa poklical drugega moškega, da mu pomaga

36-letnika in 53-letnika so ovadili zaradi poskusa umora in pomoči storilcu po storjenem kaznivem dejanju. Kot so sporočili iz primorsko-goranske PU, se sumi, da je bil 36-letnik 28. maja okoli 21. ure v stanovanju na območju Matulj. Z njim je bila 23-letnica, v nekem trenutku pa je 36-letnik ustrelil vanjo. Kakšen je bil odnos med udeleženima v streljanju, kaj je bil motiv za streljanje in ali je pred streljanjem prišlo do prepira, policija ni povedala. Navedli pa so, da je kmalu po tem dogodku v omenjeno stanovanje prišel 53-letnik, ki ga je očitno povabil osumljenec. Le ta mu je pomagal prenesti poškodovano dekle v avto, nato pa jo je 36-letnik odpeljal v KBC Reka, kjer so jo zdravniško oskrbeli.

Kot poroča Večernji List so jo obdržali na zdravljenju, po podatkih policije njeno življenje visi na nitki. Kako je 36-letnik poškodbe pojasnila zdravnikom, ni znano, a ker je bila ranjena s strelom, so bili v bolnišnici to dolžni prijaviti policiji. Kakor koli že, potem ko so se v vse skupaj vmešali policisti, so ugotovili tudi, da je 53-letnik skrival sledi, ki se po ugotovitvah policije povezujejo s storitvijo kaznivega dejanja.

V kakšnem odnosu sta moška, zaenkrat ni znano.