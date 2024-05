Prifarski muzikanti v težavah

Prifarski muzikanti so se po uspešni seriji koncertov, ki jih je ta osemčlanska skupina že izvedla to pomlad po vsej Sloveniji, znašli v precejšnjih težavah. Vajeni komuniciranja na družbenih omrežjih, predvsem facebooku, se jim namreč ni niti sanjalo, da je prav ta vir njihovih težav. Neznana oseba, po imenu sodeč azijskega rodu, jim je namreč ukradla stran na facebooku. Še huje. Zlorabila je tudi njihovo bančno kartico.

Koliko denarja je poniknilo, še ne vedo natančno, je bilo pa s kartice odtegnjenih več različnih zneskov, najvišji so bili tudi po nekaj sto evrov. Kot nam je razkril vodja Martin Marinč, ki je sicer od decembra lani še vedno na bolniškem dopustu, skupino pa vodi od doma, so bili zaradi te zlorabe čisto iz sebe.

Nedavno so bili Prifarski muzikantje tudi v oddaji Glasbeni pozdrav na TV Slovenija.

Takšna pa je nova stran, kjer so samo še Prifarci.

»Situacijo smo poskušali rešiti tako, da smo na Facebook oziroma podjetje Meta pošiljali dopise, a se zanje sploh niso zmenili. In od njih nismo dobili nobenega odgovora. Morali smo se opreti na lastne sile oziroma znanje,« nam je povedal Marinč. Sicer pa imajo Prifarski muzikanti na facebooku kar 34 tisoč sledilcev in so ena tistih naših glasbenih skupin, ki so deležne velikega zanimanja širše javnosti. Zato je bilo seveda težko začeti znova. »A nam kaj drugega ni preostalo. Ne nazadnje smo na facebook strani veliko komunicirali in si pridobili veliko prijateljev. Ti so nam v komentarjih izražali tako pohvale kot tudi kritike. Zlasti slednje smo vedno vzeli zelo resno in se nanje vedno odzvali. Tveganje, da bi z dosedanjo stranjo vztrajali, je preveliko. Pa doslej nismo imeli veliko težav. Kolikor smo spremljali, samo bili v 13 letih deležni le ene zlagane objave, v kateri so v našem imenu prodajali kozmetične torbice. A to, kar se je zgodilo zdaj, je precej bolj resno in nevzdržno, saj ne vemo, kaj nas še lahko doleti. Zato smo se odločili, da to stran pač prepustimo hekerju,« nam je dejal Marinč. In kako naprej? »Trenutno smo v izdelavi nove strani pod imenom Prifarci.

Naše sledilce bomo na stari strani seveda povabili, da nam sledijo na naši novi povezavi in seveda upamo, da se bo večina odločila za preskok in bomo prijatelji še naprej,« še pravi Marinč. Sicer pa so Prifarci pod tem, krajšim imenom, aktivni tudi na instagramu, kar pomeni, da bo morda tudi pri njihovih prijateljih in sledilcih manj zmede. Zdaj bodo torej povsod samo Prifarci in morda je v vsem slabem tudi nekaj dobrega.

Prejšnjo stran prepuščajo hekerju.

Žal pa Prifarci še zdaleč niso prvi, še manj edini, ki jih je doletela zloraba profilov na družbenih omrežjih. S tem se srečuje vedno več ljudi, nekateri pa se zaradi tega odločijo tudi, da omrežja zapustijo. »Je pa v ozadju zaradi tega tudi pri nas še vedno nekaj strahu in nelagodja,« nam še pove Marinč.

Ne nazadnje so Prifarci tudi prek facebooka in Televizije Slovenija, ki je njihov glavni adut, vsako leto svoje zveste sledilce vabili na različne dogodke, tudi največji letni koncert v Cankarjevem domu. Tega že snujejo v novembru tudi letos, ko bo 16. po vrsti. Na spletni strani Cankarjevega doma že piše, da bo naslov letošnjega koncerta K sosedu v vas, kar pomeni, da lahko pričakujemo ljudske in zimzelene uspešnice iz sosednjih držav. Še prej pa Prifarce čaka selitev številnih sledilcev na novo stran. Na njej so tudi zapisali, da čestitajo vsem, da so jih spet našli.