Ko spolna sla upade: pomagajo lahko novi spolni pripomočki in igre

Spolnost je pomemben del partnerstva, o težavah, ki se je tičejo, pa neradi razpravljamo, saj še vedno veljajo za tabu. A pomanjkanje spolne želje pesti veliko žensk, k sreči pa je v večini primerov mogoče pomagati, a razumeti je treba izvor in pojavnost težave, pri tem seveda lahko pomaga strokovnjak.

Ženske spolnost doživljajo različno, še več: ista ženska se lahko v različnih življenjskih obdobjih različno odziva. Poleg tega je več poti, ki pripeljejo do užitka. Ključna je sproščenost, poudarjajo strokovnjaki in še, da se ta začne s sprejemanjem lastnega telesa. Treba je prisluhniti svojim željam in občutkom ter o njih spregovoriti s partnerjem. Pomembno je, da se ne bojite sprememb, poskusite vpeljati v spolno življenje (nove) spolne pripomočke.

Poželenje je močnejše pri ženskah v ljubečih in trdnih razmerjih.

Po nekih raziskavah v spolnosti redno uživa okoli 70 odstotkov žensk. Spolna sla naj bi bila največja med 20. in 45. letom starosti, na poželenje pa vpliva marsikaj, tudi hormoni in nosečnost ter poporodno obdobje. Po 40. letu naj bi ženske bolj uživale v seksu, to strokovnjaki povezujejo s samozavestjo: brez sramu namreč izrazijo svoje želje in pričakovanja. Poželenje je sicer močnejše pri ženskah v ljubečih in trdnih razmerjih, pa tudi pri tistih, ki večkrat doživijo orgazem.

Sicer pa naj bi se približno vsaka dvajseta soočala z motnjami v doživljanju vrhunca spolnega odnosa, čeprav doseže vzburjenost, kar je za mnoge tako frustrirajoča težava, da se začnejo spolnosti izogibati. Strokovnjaki sicer poudarjajo, da ni res, da mora ženska ob spolnem odnosu doživeti orgazem, sicer ni zadovoljena; včasih sta partnerja zadovoljna in zadovoljena tudi brez orgazma.

O težavah spregovorite s partnerjem in tudi zdravnikom oziroma ginekologom. FOTO: Fizkes/Getty Images

V obdobju menopavze ženske zaznajo spremembe v poželenju, upadati začne raven spolnega hormona estrogena, večina se spopada s suho nožnico in posledično bolečimi spolnimi odnosi, pri tem pa si lahko pomagajo z lubrikanti.

Ena najpogostejših težav je nizka spolna želja ali pomanjkanje libida, ki se lahko pojavi zaradi stresa, utrujenosti ali težav v partnerskem odnosu. Libido lahko zmanjšajo tudi bolezni in motnje, kot so ščitnična obolenja, depresija in bolezni živčevja, nekatera zdravila.