»V tridesetih letih je k meni prišlo že na tisoče Slovencev«

Malokatera država se lahko pohvali s takšnim vizionarjem in strokovnjakom na področju implantologije. Dr. Zdenko Trampuš je v Zagrebu ustvaril kliniko, ki izstopa po svojih inovativnih storitvah, predvsem pa po pristopu, ki je edinstven, ne le na Hrvaškem, ampak tudi v širši regiji.

Kakšna je skrivnost njegovega uspeha? In kaj je pravzaprav tako edinstvenega v njegovi kliniki? Preverite v intervjuju, v katerem je med drugim priznal, da pri svojem poklicu vsak dan uresničuje svoje otroške sanje.

V kliniki Ortoimplant Dental Spa opravijo več kot 300 implantoloških posegov na leto. FOTO: Darko Tomas/CROPIX

Uspešna zgodba, ki traja že 30 let

To je zgodba, ki traja že 30 let – tri desetletja napredka, izobraževanja in neprecenljivih izkušenj z delom s pacienti, ki k njemu prihajajo z različnih koncev sveta. Med njimi so tudi številni Slovenci. Pravi, da jih je skozi vrata njegove klinike vstopilo že na tisoče. Skrivnost njegovega uspeha sta nedvomno ljubezen do dela in spoštovanje vsakogar, ki pride k njemu po pomoč.

In prav to ga je vodilo v stalno raziskovanje.

»Moja strast je uvajanje inovativnih metod v zobozdravstvo. Mislim, da zaradi tega nisem boljši zdravnik, ampak me preprosto zanimajo inovacije in napredek. Potoval sem po svetu, se izobraževal in prenašal dobre vibracije in znanje v domače zobozdravstvo. Implantologija je od mojih začetkov izjemno napredovala, in ko sem se z njo začel ukvarjati, je bilo zelo zanimivo iskati informacije. Na Hrvaškem namreč ni bilo preprosto priti do informacij,« pravi zobozdravnik, ki je v iskanju znanja in izobraževanja prepotoval ves svet, od Avstrije do Los Angelesa.

Dr. Trampuš pravi, da je bil njegov poklic še pred 30 leti, ko je začel, izjemno vznemirljiv. Spominja se svojih začetkov.

»V ta poklic sem se vživel kot mlad zobozdravnik, poln navdušenja, bilo je, kot bi vstopil v Disneyjevo zgodbo ali na podstrešje svojega dedka, kjer so bile vse igrače, o katerih sem sanjal. Tako sem poklic doživljal takrat, podobno pa ga doživljam tudi danes, le z nekoliko drugačnim pristopom in veliko bolj popolnim znanjem in zrelostjo,« pravi in ​​dodaja, da ga je medicina vedno zanimala.

Že v sedmem razredu osnovne šole je vedel, da se bo ukvarjal z zobozdravstvom, in ključna je bila domača naloga na temo moj prihodnji poklic. Bilo je, kot bi se ga nekdo dotaknil s prstom in rekel: »Ti boš zobozdravnik.«

Implantološki center odličnosti

FOTO: Darko Tomas/CROPIX

Pri zasnovi svoje klinike je na prvo mesto postavil pacienta. Poglobil se je v njegove strahove in poiskal načine, kako ustvariti ambient, v katerem bi se počutil najbolje. »Od pacienta smo odmaknili vse, kar bi pri njem vzbudilo negativna čustva, ki pogosto spremljajo zobozdravstvene ordinacije. Prav zato sta naš prostor in koncept posebna.« In res je tako. Že ob vhodu v kliniko postane jasno, da ne gre za običajno ordinacijo.

Sproščujoča glasba, barve in prostori so zasnovani tako, da delujejo sproščujoče.

Prostor klinike Ortoimplant Dental Spa je poseben tudi po tem, da ima klinika tudi apartma, kjer pacienti prenočijo po operaciji. Dan ali nekaj dni po operaciji gredo na pooperativne tretmaje, vključno z magnetoterapijo, ozonoterapijo, hlajenjem in podobno. Številne tehnike, ki pacientom olajšajo celoten proces zdravljenja oziroma estetskega dela na zobeh, so standardni del dela v ordinaciji Ortoimplant Dental Spa, ki je v skladu s trendi stroke.

Ambient je pravzaprav le ogrodje dobrega počutja. Dr. Trampuš je v 30 letih postal pionir pri številnih tehnoloških novostih na področju implantologije in zobozdravstva.

In cilj, ki si ga je postavil kot otrok, je danes celo prerasel. Blagovna znamka Ortoimplant Dental Spa izstopa predvsem po pristopu do pacienta in stroke ter celovitosti storitve, ki jo zagotavlja.

FOTO: Darko Tomas/CROPIX

»Poleg zobozdravstvenih metod uporabljamo tudi zdraviliške tretmaje, zato imamo zakonsko zaščiteno blagovno znamko, ki nas opredeljuje kot 'dental spa'. V 30 letih sem šel skozi vse faze in specialnosti tega poklica, vendar me je nekako najbolj pritegnila kirurgija, rekonstrukcija čeljusti in celotnega žvečilnega sistema. Znašel sem se v delu, ki je morda najbolj zahteven, to je delo z brezzobimi pacienti in tistimi z manjkajočo čeljustno kostjo. Nekaj ​​metod, ki jih pri tem uporabljamo, je All-on-4, Zygoma All-on 4 ter vgradnja pterigoidnih in subperiostalnih implantatov.« In prav na tem področju je potrebnega res veliko znanja in stalnega učenja.

Še toliko bolj, ker ne izvaja samo operativnih posegov, temveč neguje celovit pristop do bolnika, ki vključuje tudi zdravljenje in rehabilitacijo. Protokoli, ki jih je oblikoval, so veliko bolj zapleteni od običajnih.

»Najprej pacienta z limfno drenažo pripravimo na operacijo. Tretma traja približno eno uro, cilj pa je odpreti limfne kanale in sprostiti pacienta. Sledi internistični pogovor z našim anesteziologom dr. Mršićem, nato pa bolniku počasi namestijo vensko linijo, EKG in saturator kisika ter tako spremljajo vse vitalne funkcije.«

Po tej nadzorovani analgosedaciji bolnik rahlo zaspi, nato pa je na vrsti lokalna anestezija in začetek operacije, ki običajno traja od 45 minut do več ur.

FOTO: Darko Tomas/CROPIX

»Pacienta nato zbudimo, ga rentgensko slikamo in eno uro hladimo s posebnim aparatom. Gre za hilotermno masko, ki jo nanesemo na obraz, uporablja pa se tudi v lepotnih tretmajih in maksilofacialni kirurgiji. Maska je veliko boljša rešitev kot hlajenje z ledom, saj povzroča limfno kongestijo oziroma stagnacijo limfe.«

Pove, da je ustvarjanje novega nasmeha nekomu eden najboljših občutkov na svetu.

»Nov nasmeh je veliko obojestransko zadovoljstvo, ki prinaša zaupanje, tudi prijateljstvo. Pogosto me poiščejo ljudje, ki sem jim zobe obdelal pred recimo 20 leti in so še danes zadovoljni z rezultati. To je najboljša pohvala,« pravi dr. Trampuš in dodaja, da je večina njegovih pacientov v tretjem življenjskem obdobju in ga obiščejo zaradi zdravstvenih razlogov, nekateri pa si želijo tudi vgradnjo lusk, izboljšanje barve zob ali odpravo drugih estetskih nepravilnosti.

FOTO: Darko Tomas/CROPIX

Našel je rešitev za najbolj težavne primere

Dr. Trampuš si je že na začetku zadal cilj, da bi lahko z implantološkimi rešitvami pomagal pacientom, ki imajo najtežje primere in so jih drugi specialisti celo odslovili. Po dolgem raziskovanju je našel metode, s katerimi lahko pomaga tudi tistim, ki nimajo dovolj kosti v ličnici. Dr. Zdenko Trampuš je težavo rešil z najnovejšo vrsto zobnih vsadkov, imenovano Zygoma: gre za inovativno rešitev za paciente z večjim umikom zgornje čeljustne kosti. Namesto v čeljust se vgradijo v lične kosti. To omogoča rešitev za tiste, ki bi sicer potrebovali presaditev kosti ali dvig sinusov.

Ti vsadki so lahko dolgi do 60 milimetrov, to omogoča rešitev za tiste, ki bi sicer potrebovali presaditev kosti ali dvig sinusov.

Klinika Ortoimplant Dental Spa je specializirana za: metodo All-on-4

metodo Zygoma All-on-4

pterigoidne vsadke

