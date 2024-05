Konec ročnega dela v kmetijstvu?

Lastniki vinogradov in sadovnjakov se spopadajo z vrsto izzivov, kot so pomanjkanje delovne sile, naraščajoči proizvodni stroški, regulativni pritiski in nujna potreba po posodobitvi. Tradicionalne metode delovanja, ki so močno usidrane v sektorje, za katere je značilna dolgoletna proizvodna tradicija in družinsko vodena kmetijska podjetja, so za lastnike in njihove družine časovno potratne.

Z avtonomnimi vozili, ki so prilagojena za delo v kmetijstvu, je mogoče povečati proizvodne zmogljivosti in zagotavljati oskrbo s kakovostno hrano, kar je za vsako državo strateškega pomena.

Nova era obdelovanja kmetijskih površin na vidiku

Tradicionalni načini kmetovanja zahtevajo veliko delovne sile, zlasti v najvišji sezoni. Kmetijski roboti ali agroboti so zasnovani za samostojno ali sodelovalno delo z minimalnim človeškim posredovanjem in so namenjeni zmanjševanju delovne sile v kmetijstvu.

Vrhniško podjetje PeK Automotive razvija in proizvaja napredna avtonomna vozila in robote za uporabo na kmetijskih površinah, med drugim za obdelavo vinogradov in sadovnjakov. Imajo tudi posebno linijo za mehanizacijo in rešitve za potrebe civilne zaščite in vojske. Njihovi glavni trgi so Španija, Italija, Francija, Slovenija in Balkan.

PeK Automotive s tehnologijo avtonomnih vozil spreminja življenja ljudi, ki opravljajo najtežja dela. Njihov glavni izdelek, Slopehelper, ki so ga strokovni javnosti prvič predstavili maja 2022, je avtonomni električni kmetijski sistem, ki na novo definira obdelovanje kmetijskih površin. En sam sistem robotskega kmetovanja namreč vključuje najboljša kmetijska orodja in celoten nabor dodatne opreme, tako da je z njim mogoče opraviti celoten kmetijski cikel na vseh vrstah intenzivnih nasadov.

Slopehelper zagotavlja bolj trajnostno kmetovanje, saj deluje z ničelnimi emisijami, ima inteligentni radar in uporablja neodvisni sistem GNSS – globalni satelitski sistem za navigacijo, ki ga uporablja samo za obveščanje o svojem položaju. Njegovih senzorjev prah ali dež ne ovira, deluje pa tudi tam, kjer so satelitski signali ovirani ali je slabo vreme.

Strma pobočja niso ovira

S Slopehelperjem, ki deluje na nizkocenovno električno energijo, se kmetovalci lahko poslovijo od težav z iskanjem sezonskih delavcev, tradicionalnih kmetijskih strojev in traktorskih avtopilotov, saj Slopehelper opravlja vse – od košnje do pršenja, prirezovanja, mulčenja, odstranjevanja listov, oranja, gnojenja in žetve. Prav tako obira jabolka in grozdje. Svoje delo lahko opravlja do 14 ur, premaguje lahko pobočja z naklonom do 42 stopinj, z zmogljivostjo, ki se spreminja glede na vrsto operacije in relief krajine. Instrumenti Slopehelperja vključujejo specializirano mehansko zasnovo, ki v primeru trka preprečuje poškodbe pridelkov in omogoča Slopehelperju varno ustavitev, s čimer ščiti nasad pred kakršno koli škodo.

Nižji stroški za kmetovalce

Z uporabo sistema Slopehelper se stroški celotnega kmetijskega cikla znižajo za dva- do trikrat v primerjavi s tradicionalnimi postopki, ki temeljijo na traktorjih in običajnih kmetijskih napravah.

Slopehelper izpolnjuje stroge zahteve »zelene in trajnostne tehnologije«, in to na tak način, da lastniku ne povzroča dodatnih stroškov. S kombinacijo kmetijskih pripomočkov Slopehelper, kmetijskih orodij, škropilnih strojev in električnih škropilnikov se splošna produktivnost in dobiček še povečata. Slopehelper namreč ni le traktor ali komplet orodij – je robusten in učinkovit robot za celoten kmetijski cikel. Uporabnik preprosto postavi stroj na polje in uporabi vmesnik za orientiranje v prostoru. Ko stroj začne delati, ga aplikacija TeroAIR na pametnem telefonu v realnem času obvešča o celotnem poteku operacije in vseh dogodkih, ki se zgodijo med postopkom.

Inovativni kmetijski robot, zasnovan posebej za vinograde

Tudi v svetu vinogradništva sta ključnega pomena učinkovitost in natančnost vzdrževanja vinogradov. Agilehelper je inovativni kmetijski robot, zasnovan prav za vinograde.

Na voljo sta dve različici Agihelperja: Grassfighter in škropilnik. Grassfighter je vsestransko orodje z bobnastim mulčerjem, motorno brano za obdelavo tal ter s horizontalnim in navpičnim rezalnikom za natančno obrezovanje vej. Škropilnik Agilehelper pa omogoča učinkovito in enakomerno pršenje tudi v močnem vetru. Oba skupaj prinašata velik napredek v kmetijski robotiki, izboljšujeta učinkovitost, natančnost in produktivnost vinogradnikov.

Z Agilehelperjem bo umetnost vinogradništva še naprej cvetela za vse prihodnje generacije.

