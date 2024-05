Golob ob dveh letih dela vlade: Vrednote so tiste, ki štejejo, ne osebni vtis

Vlada obeležuje polovico mandata. Premier Robert Golob je ob tem dejal, da so na dosežke kot koalicija ponosni. Zagotovil je, da vlada nadaljuje pripravo strukturnih reform; prav danes je sprejela izhodišča za davčno, prav tako je sprejela izhodišča za spremembo zakona o zdravstveni dejavnosti. Prepričan je, da bodo rezultati prinesli še en mandat.

Golob je ob polovici mandata vlade povzel nekatere dosežke in izpostavil, da so kljub zahtevnim razmeram ob poplavah, energetski krizi in naraščajoči inflaciji dosežki vidni. »Gospodarska rast v Sloveniji je med najvišjimi v EU, inflacija se je spustila z 10 odstotkov na tri in je obvladljiva, brezposelnost je rekordno nizka. In najlepše, noben od teh trendov se ne zaustavlja, vsi ti trendi se nadaljujejo tudi v prvem četrtletju letos in v aprilu in v maju s pozitivnim razvojem,« je dejal Golob.

Ob tem je izpostavil rekordne dobičke v gospodarstvu, obenem pa so se rekordno dvignile tako zagotovljene pokojnine kot tudi minimalna plača. »Na to socialno komponento naših dosežkov smo še posebej ponosni in ponavljam, ni šla na račun uspešnosti gospodarstva, tako da kombinacija obojega, iskanja ravnotežja med socialno državo in razvojno prebojnostjo gospodarstva je načelo, ki se ga bomo držali tudi v nadaljevanju tega mandata in v naslednjem mandatu,« je dejal in napovedal, da bo vrsta ukrepov, ki jih izvajajo, v resnici dajala rezultate šele v naslednjem mandatu.

»Ampak ta vlada ni zmagala volitev pred dvema letoma, ker bi obljubljala gospodarski razcvet, pač pa, ker je obljubljala, da bo prekinila s praksami, ki smo jim bili priča, ker je obljubila normalizacijo odnosov in to je nekaj, kar hitro pozabimo, hitro se da na to navadit,« je ob tem spomnil Golob. Obenem je bil kritičen do opozicije, ki da vztraja na istih načelih, »da ni vladavine prava v Sloveniji, da ni medijske svobode, vztraja na tem, da je treba kompletno spremeniti krajino, ki se ji reče demokratični ustroj države«.

»Vrednote so tiste, ki štejejo, ne osebni vtis, in ponosen sem, da danes lahko, ne samo v Sloveniji, govorimo o tem, da živimo v demokratični družbi, kjer lahko vsak protestira in proti nikomur ne uporabljamo ne policije, še manj vodnega topa ali solzivca. Ponosen sem, da danes velja vladavina prava za vse, tako za navadnega državljana kot za politike, ni važno, iz katere stranke ali s katere strani oblasti prihaja. In ponosen sem, da velja svoboda medijev,« je dodal.

Vlada Roberta Goloba je mandat nastopila 1. junija pred dvema letoma.