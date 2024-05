Ansambel Kiper – iz dueta je nastal kvintet

Za ansamblom Kiper iz okolice Šentjurja pri Celju je zelo zanimiva pot: najprej so bili duet, iz katerega so se povečali v trio, iz tria v kvartet, danes pa so kvintetovska zasedba. Prav tako so najprej nastopali kar v teniških copatih, zatem so obuli škornje, kakršni spadajo k narodni noši, in se v taki opravi že podali na nastop v Nemčijo.

Glasba od mladih nog

Člane ansambel Kiper glasba spremlja od mladih nog, družijo pa se tudi v zasebnem življenju. Tudi izvor njihovega imena je zanimiv. »Vsi prihajamo iz kmečkega, podeželskega okolja, kjer obstajajo različni stroji. Po slovensko kiper pomeni 'prekucnik', torej bi se naš ansambel pravilno slovensko imenoval Prekucnik,« nam v smehu razložijo fantje, ki so začeli glasbeno zgodbo pisati pred štirimi leti.

Ansambel Kiper se je iz dua povečal v kvintet, fantje pa prihajajo iz okolice Šentjurja pri Celju. FOTO: Patricija Mlakar

Takrat sta harmonikar Matej Zalar in klarinetist Niko Filej začela igrati in nastopati kot duet. Poldrugo leto pozneje se jima je pridružil kitarist Miha Selič, dolgo zatem pa tudi baritonist Matej Mastnak Zajc. V tem sestavu so delovali leto dni in posneli svojo prvo avtorsko skladbo z naslovom Vate zaljubljen. Njen avtor je harmonikar Matej Zalar, ki je pesem posvetil svojemu takratnemu dekletu. Zanjo so posneli videospot, in to na piknik placu Marof v Jurkloštru. Pred letom in pol se je zasedbi pridružil trobentač Žan Močnik, žal pa se je zaradi naraščaja poslovil kitarist Miha Selič, ki ga je na kitari zamenjal zdajšnji Mihael Močnik, ki pa s trobentačem ni v sorodu, kar jih pogosto sprašujejo. Tako so torej iz dua prešli najprej v trio, iz tria v kvartet in iz kvarteta v kvintet.

Posneli že tri skladbe

»Odkar smo kvintet, smo posneli že tri skladbe. Dve sta na voljo za poslušalce, eno pa hranimo, da se bomo z njo predstavili na enem od festivalov,« nam pove harmonikar Matej Zalar. Ena skladba nosi naslov Naša Resevna, avtorja besedila in melodije pa sta Hermina Knez in Toni Vidic. Resevna je dobrih 500 metrov visok hrib v okolici Šentjurja, na katerega pogosto in radi zahajajo tudi člani ansambla Kiper. Na vrhu sta prenovljeni planinski dom in stolp, s katerega se lahko, ob jasnem vremenu, vidi vse do Triglava.

Na nastopih poskrbijo tudi za obilico smeha.

Druga skladba, ki so jo posneli decembra lani, nosi naslov Najina zima, njen avtor pa je v celoti harmonikar Matej. Tudi zanjo so posneli videospot, in to na Rogli, pri minus desetih stopinjah Celzija. S to lastno pesmijo in pesmijo Po svoji poti grem Okroglih muzikantov, ki so njihovi vzorniki, so se nedavno predstavili na festivalu v Dolenjskih Toplicah in prejeli nagrado za najboljšo vokalno izvedbo.

»Zamenjali smo tudi opravo. Teniške copate smo zamenjali za škornje, ki pritičejo narodni noši, tako prenovljeni pa smo se prvič podali na nastop v Nemčijo,« nam še pove Zalar, ki je tudi vodja ansambla in edini, ki se še šola. Trenutno obiskuje drugi letnik strojne šole. Vsi preostali pa so šolanje že zaključili in so zaposleni, kitarist Miha doma na svoji kmetiji. Glasba je namreč za vse zgolj hobi. Na porokah, obletnicah in ob drugih priložnostih fantje igrajo tako narodno kot zabavno glasbo, ob tem pa poskrbijo za obilico smeha.