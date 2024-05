12.000 evrov za kuhinjo z 91 napakami! Neverjetna šlamparija uradnih monterjev

»Januarja sem pri pohištvenem trgovcu Rutar v Ljubljani kupil kuhinjo, za katero sem s pomočjo kredita plačal 11.970 evrov, in to je bila menda znižana cena za 60 odstotkov. Prepričali so me, da gre za visoko kakovostno kuhinjo. Dostavili so mi jo marca, ker so menda čakali, da bosta prosta njihova najboljša monterja. Zmontirali naj bi jo v dveh dneh, a sem moral vzeti štiri dni dopusta, pa je še do danes niso povsem zmontirali, saj manjkajo še police in zaključki, čeprav sta bila pri meni več kot dva tedna. Še pred montažo sta monterja, ki ju je poslal Rutar, prišla k meni domov, kjer sta sam...