Burno na soočenju: debata o Janezu Janši dvignila pritisk tudi voditelju Slaku (VIDEO)

V večerni oddaji 24ur so mnenja o migrantski problematiki in varnosti v Sloveniji soočili Matjaž Nemec (SD), Romana Tomc (SDS), Vladimir Prebilič (Vesna) in Peter Gregorčič (SLS). Nemec je uvodoma dejal, da se stranka SDS vse bolj pomika skrajno desno, kar naj bi dokazovalo tudi glasovanje njenih poslancev v evropskem parlamentu. »Tudi retorika njihovega predsednika v zadnjih letih se je precej zaostrila,« je dejal.

Tomčeva predstavniku socialnih demokratov ni ostala dolžna. »Kar je povedal kolega Nemec, je seveda precej pričakovano. Vedno je tako, da govori hitreje kot misli,« je dejala in poudarila, da je njihova stranka edina prava izbira. Je pa evroposlanskemu kolegu očitala tudi, da preveč razmišlja o Janezu Janši. Midva z Matjažem se večkrat peljeva skupaj v avtu z letališča do parlamenta. Matjaž ne zmore enega stavka brez omembe Janeza Janše. Enkrat sem ga celo – tako, malo v šali – vprašala, ali tudi ponoči sanja o Janezu Janši.

»Vsi se ukvarjate z Janezom Janšo«

Debata o prvaku opozicije pa ni bila pogodu Gregorčiču. »Vsi se ukvarjate z Janezom Janšo. Če bi se vsi, ki se toliko ukvarjate z Janezom Janšo, ukvarjali sami s seboj in razmišljali o tem, kaj lahko doprinesete k družbi, bi bila Slovenija najbolj razvita država v Evropski uniji,« je dejal.

Ob to izjavo pa se je obregnil tudi voditelj Slak. »Gospod Gregorčič, če vas jaz prav razumem, vi pravite, da se vsi preveč ukvarjamo z Janezom Janšo – ali tu mislite tudi name?« je vprašal gosta, ta pa mu je odgovoril pritrdilno. »Jaz danes nisem odprl niti enega vprašanja glede Janeza Janše. Jaz se z njim ne ukvarjam nič bolj kot denimo z Gregorjem Golobičem ali z novim predsednikom vlade Golobom. Janez Janša je v slovenski politiki toliko let več, zato se vam morda zdi, da se vedno ukvarjamo z Janezom Janšo,« je dejal voditelj in dodal, da zato sam te teze ne sprejme.