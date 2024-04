Sedem največjih seksualnih grehov (FOTO)

Spletna platforma Beducated, namenjena vsem, ki želijo oplemenititi znanje o spolnem življenju je razkrila sedem največjih napak med rjuhami.

Seznam je nastal s sodelovanjem 2000 prostovoljcev, ki so odgovarjali na vprašanja o spolnem zadovoljstvu in s pomočjo katerih se je izkazalo, da 60 odstotkov moških in žensk ni zadovoljnih z dogajanjem v spalnici.

Raziskava je izpostavila več dejavnikov, ki vplivajo na seksualno nezadovoljstvo in takole so na platformi nanizali sedem največjih intimnih grehov.

Greh molka

Kar 95 odstotkov sodelujočih je dejalo, da je osnovni vir njihovega nezadovoljstva pomanjkanje komunikacije oziroma nepripravljenost izražanja želja, potreb in postavljanja meja v seksu.

Greh želeti več

Mnogi si želijo več od tistega, kar imajo oziroma bi radi med rjuhe skočili večkrat.

A kvantiteta ni pogoj za spolno zadovoljstvo, so prav tako pokazali rezultati ankete.

Če šepa komunikacija, šepa tudi spolno življenje. FOTO: Sanneberg/Gettyimages

Greh rutine

Več kot polovica sodelujočih bi rada poskusila kaj novega med rjuhami, saj menijo, da rutina znatno niža njihovo spolno zadovoljstvo.

Greh težnje po orgazmu

Dve od treh žensk je priznalo, da je že kdaj ali večkrat zaigralo orgazem z namenom, da ne bi prizadele partnerja.

To dokazuje, da vrhuncu pripisujejo večji pomen kot poti do njega, prav pretirano obremenjevanje z njim je eden od ubijalcev dobrega seksa.

Greh zanemarjanja skrbi zase

61 odstotkov sodelujočih je priznalo, da stres močno vpliva na njihovo spolno življenje. V negativnem smislu.

Skrb zase in za dobro počutje je torej ena od poti do kvalitetnega seksa. Tako z vidika skrbi za fizično kot za duševno zdravje.

Ena od štirih žensk ima nizek libido ali sploh nima želje po seksu, je pokazala raziskava. FOTO: Gettyimages

Greh neenakosti

Ena od štirih žensk ima nizek libido ali sploh nima želje po seksu. Odstotek je dvakrat višji kot pri moških.

Čas za raziskovanje svojih želja in telesa ter zaupanje med partnerjema bi lahko te neenakosti vsaj nekoliko uravnotežilo.

Greh nepoznavanja

Tako kot na vseh drugih področjih je treba vedno odkrivati nova znanja in prijeme tudi z vidika spolnosti.

Spolna vzgoja naj bo prisotnoa skozi vse življenje, povzema The Star.