Pravilo, ki vam lahko pomaga pri iskanju partnerja

Večina si želi najti tisto pravo ljubezen, a to ne uspe vsakomur. Včasih tudi zato, ker spregleda začetne znake, da odnos, ki sprva sicer cveti, nima prave prihodnosti.

Morda bi prav zato vsi, ki so že malo obupali, morali začeti upoštevati pravilo treh mesecev. V tolikšnem času naj bi namreč spoznali, kako kompatibilna sta si s partnerjem v resnici in ali ima odnos na dolgi rok res možnost.

Pri pravilu treh mesecev vsak mesec zveze predstavlja eno fazo z določeno nalogo, s katero bi lahko ocenili medsebojno ujemanje.

Cilj je preverjanje kompatibilnosti znotraj določenega časovnega intervala.

FOTO: Gettyimages

Od prve do tretje faze

Prva faza oziroma prvi mesec zveze je čas medsebojnega spoznavanja in pogovorov, ki so v prvi vrsti namenjeni temu. Če par uspešno premosti to obdobje, vse več časa preživlja skupaj in deli izkušnje z izbrancem, to pomaga do boljše povezave, kar je značilno za drugo fazo.

Do začetka tretjega meseca ali tretje faze, če se je par dovolj povezal in če se vrednote ter pričakovanja obeh skladajo, se začne zveza poglabljati. Če te povezave ni, se odnos konča.

Mnogi strokovnjaki za razmerja menijo, da je v večini primerov obdobje treh mesecev dovolj, da partnerja preverita kompatibilnost in se izrečeta glede pričakovanj v zvezi.

Prav tako bolečina ob morebitnem razhodu ni tako velika, kot če bi znake neujemanja spregledali, z odnosom nadaljevali in se razšli po daljšem časovnem obdobju.

FOTO: Jovanmandic/Gettyimages

Brez zatiskanja oči

Seveda drži, da nekateri potrebujejo več časa, da bi prepoznali naravo medosebnega razumevanja.

Konec koncev se vsako razmerje razvija po določenem ritmu, ključno pa je, da v prvih mesecih zveze ne spregledate velikih odstopanj glede načina življenja, vrednot in pričakovanj.

Kajti prav te skupne točke in ujemanje glede teh so najtrdnejši temelji zdrave zveze.