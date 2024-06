Pet razlogov za dopust brez partnerja

Ste kdaj razmišljali o tem, da bi vsaj nekaj dni dopusta preživeli stran od svoje ljubezni? V resnici ideja ni tako slaba, kajti ločen dopust prinaša številne prednosti.

Pet največjih niza Zadovoljna.hr.

Bolj ste osredotočeni na druge odnose

Kadar sta na dopustu z dragim, je vajin mali svet za vaju povsem dovolj in drugim, ki jih srečujeta, ne namenjata pretirane pozornosti.

A raziskava, objavljena v časopisu The Journal of Gerontology avtorjev Anne Bogern in Oliviera Huxholda je pokazala, da zlasti v poznejših letih osebna sreča ni toliko odvisna od tega, ali imamo ali nimamo partnerja, temveč bolj od velikosti kroga prijateljev, znancev in kolegov.

Ločen dopust zagotavlja veliko možnosti, da se število teh poveča ali da se z dopustovanjem v družbi prijateljev ali članov družine odnosi z njimi še okrepijo.

FOTO: Simonapilolla/Gettyimages

Počnete lahko le tisto, kar vam je res všeč

Smisel oddiha je početi stvari, ki nekoga osrečujejo. Kadar ste na dopustu z dragim, se je vendarle treba prilagajati in si kdaj vzeti čas za dejavnosti, ki so bolj po volji njemu ter kdaj početi tisto, kar imate radi vi.

Če ste na dopustu sami, je izbira samo vaša. Naj gre za poležavanje na plaži, kolesarjenje ali plezanje po vrhovih gora, počnete lahko samo tisto, kar vam je všeč.

FOTO: Poike/Gettyimages

Dobite nov pogled na zvezo

Tudi v najbolj čvrstih odnosih prihaja do napetosti, sporov in težav. Pogled nanje bo drugačen, če si bosta drug od drugega vzela malo odmora.

Prav drugačen pogled lahko prinese učinkovito rešitev mnogih zadreg.

Začasna ločitev koristi obema

Vsak potrebuje nekaj časa samo zase.

Ni treba, da ločeno preživita cel teden ali celih 14 dni, a vsaj kakšen dan bo nedvomno koristil obema in v zvezo vnesel novo dinamiko.

Foto: GettyImages

Snidenje bo sladko

In na koncu še najslajše: potem ko se nekaj dni ne bosta videla, bo snidenje neprecenljivo, tem za pogovor veliko, želja po romantiki in strasti pa močna.

Skratka: ločen dopust ima veliko prednosti, je pa nedvomno pred pogoj zanj zaupanje v sočloveka in v razmerje.