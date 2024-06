Partnerje menjajo kot srajce: trije največji osvajalci zodiaka

Rojeni v treh znakih zodiaka so znani po tem, da svoje partnerje menjajo kot srajce. A praviloma ne zato, ker jim ne bi bilo mar za čustva sočloveka, temveč ker v vsakem odnosu iščejo tisto popolno ljubezen.

To so, po pisanju portala ddl.rs, največji osvajalci zodiaka.

Dvojček

Dvojčki so znani po svoji spremenljivi naravi in želji po stalni stimulaciji, tako mentalni kot telesni. So radovedni, inteligentni in vselej iščejo nove izkušnje.

Dvojčki se pač nočejo dolgočasiti. Tudi, ko gre za ljubezen ne.

To pomeni, da stalno raziskujejo, se spuščajo v romantične zveze, iščejo sorodno dušo, se naveličajo in gredo naprej.

So zelo odprti za nove možnosti in priložnosti, žal pa se ne naučijo prav veliko iz preteklih napak.

Strelec

Tisti, ki so po horoskopu strelci, so znani po avanturističnem duhu. Oni radi raziskujejo svet in spoznavajo nove ljudi.

Ko gre za ljubezen, so strelci odprti za vse vrste razmerij in izkušenj.

Pogosto menjajo partnerje, a zgolj zato, ker želijo preizkusiti različne možnosti in najti osebo, ob kateri bi bili deležni dovolj svobode in avantur.

Strelci na vsako zvezo gledajo kot na lekcijo in iščejo tisto, kar jim pomeni največ. Če tega ne najdejo, gredo brez pomisleka naprej.

Vodnar

Vodnarji so znani po nekonvencionalni naravi ter takšnem razmišljanju. Želijo biti drugačni od drugih in se ne držijo tradicionalnih norm in pravil.

Takšen pogled na življenje jih umešča na ta seznam.

Odprti so za različne možnosti in pripravljeni odkrivati nova obzorja.

Hrepenijo po globoki povezavi na vseh nivojih odnosa, če te ne najdejo v enem, jo skušajo najti v drugem, kar pomeni, da pogosto menjajo partnerje.