Zapeljal s ceste v drevesa, ne boste verjeli, kje se je ustavil

Škofjeloški policisti, reševalci in gasilci so včeraj okoli 6. ure odhiteli na kraj prometne nesreče na območju Zgornje Sorice, v kateri je bil sam udeležen 42-letni voznik avtomobila.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je vozil iz smeri Sorice proti Petrovemu Brdu in v desnem nepreglednem ovinku zapeljal levo s ceste na strmo travnato površino, tam trčil v več dreves in se ustavil na dovozni poti do ene izmed stanovanjskih hiš,« je sporočil Roland Brajič, tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj. Tam ga je v avtomobilu našla stanovalka hiše ter poklicala pristojne službe.

42 let ima voznik avtomobila.

Iz vozila so ponesrečenca s tehničnim posegom rešili gasilci. Prvo pomoč je hudo poškodovanemu vozniku nudilo zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Izkazalo se je, da je vozil neregistriran avtomobil z nameščenimi drugimi pretečenimi registrskimi tablicami in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. »Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah nesreče in vodijo postopek,« je dodal Brajič.

Helikopter po motokrosista

Škofjeloški policisti so v nedeljo nekaj čez 10. uro obravnavali padec motorista na motokros progi na območju Žirov. 60-letni voznik motokros motorja je med vožnjo po progi padel in se hudo poškodoval. Uporabljal je zaščitno opremo. Na kraju dogodka mu je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje, v bolnišnico pa ga je prepeljala posadka helikopterja Slovenske vojske. »Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo,« smo izvedeli.