Sredi krize Jennifer Lopez in Bena Afflecka je njegova bivša sporočila: »Hvala za trinajst čudovitih let ...«

Zadnje tedne so vsi spremljali razmerje med pevko Jennifer Lopez (54) in hollywoodskim zvezdnikom Benom Affleckom (51). Vsaka gesta in vsak pogled je pod lupo. Odpovedana turneja, njuna vila na Beverly Hillsu, ki je naprodaj, in redki skupni nastopi spodbujajo govorice o razhodu.

Nekdanja žena Jennifer Garner (52) je Benu v težkih časih v veliko oporo. Zdaj se je resno oglasila na Instagramu. Vendar ne gre za Afflecka, temveč za vzgojo njunih otrok.

Ben Affleck in Jennifer Lopez FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Sin Samuel je zadnji od treh otrok, ki obiskujejo osnovno šolo, ki jo otroci v ZDA obiskujejo do enajstega leta. In tako se je Garnerjeva ganljivo poslovila od svoje »čudovite družinske osnovne šole ob koncu 13 let skupnega življenja.«

Jennifer Garner je zapisala: »Hvala, ker ste disciplinirali moje otroke, ko so to potrebovali, in jim dali več objemov, kot jih nekateri otroci dobijo v življenju. Hvala za ves vaš trud.« Jennifer zaključi z besedami: »Hvala za 13 čudovitih let. Ne morem si predstavljati, da bi naša družina končala kjerkoli drugje,« poroča slobodnadalmacija.hr.

