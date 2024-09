Poznate točko F? Moškim zagotavlja neverjetne užitke

Moški so velikokrat oropani velikega zadovoljstva, ko gre za seks. Kajti medtem, ko je večina že slišala za točko G - čudežno področje, ki neslutene užitke obljublja ženskam, le redki vedo, da tudi pri moških obstaja del telesa s podobno vlogo.

Gre za točko F, eno najobčutljivejših področji moškega spolnega organa, ki omogoča najintenzivnejše orgazme.

Kaj in kje je točka F?

Najprej jo je treba najti, res je, vsako telo je zgodba zase, a na srečo je točka F lažje dosegljiva od točke G.

Nahaja se na frenulumu penisa, natančneje na njegovi spodnji strani in povezuje njegovo glavico z ostalim delom organa.

Gre za področje z visoko koncentracijo živčnih končičev, zaradi česar je zelo občutljiv del telesa.

Kako do orgazma?

Zaradi izjemne občutljivosti in visoke koncentracije živčnih končičev stimulacija tega dela telesa zagotavlja podobne občutke, kot pri ženskah draženje klitorisa.

Tako kot ta, potrebuje nežen dotik, počasne, enakomerne gibe. Pregroba stimulacija ima namreč praviloma povsem nasproten od želenega učinka.

Ne glede na to, ali se z njim igrate sami ali v družbi, naglica ni na mestu, morda bo za doseganje orgazma z draženjem točke F potrebne malo vaje in potrpežljivosti, mora prvič ne bo uspelo, a ne obupati, vaja dela mojstra in trud bo na koncu zagotovo poplačan.

Morda bi si pomagali s posebno igračko, kajti, kot navaja Daily Star, obstajajo takšne, ki so namenjene prav igranju s točko F.