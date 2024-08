Kako v postelji zdržati dlje

Nobena skrivnost ni, da moški praviloma hitreje in lažje dosežejo spolni vrhunec od žensk. In če se to pri njemu zgodi prehitro, se vse skupaj zanjo prehitro konča.

Da bi se to dogajalo redkeje, seksologinja Carol Queen niza nekaj napotkov za moške, kako zdržati v postelji dlje.

Naslednjič jih upoštevajte in presenetite.

Pripravite se pred predigro

Z masturbacijo pred seksom boste znatno pridobili čas.

Refraktorno obdobje oziroma čas, ki ga moški po orgazmu potrebujejo za novo seanso, je pri njih mnogo daljši, kot pri ženskah in z masturbacijo pred akcijo v dvoje boste zagotovo podaljšali trajanje spolnega akta.

FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Vključite igračke

Če razmišljate o pripomočku za daljšo vzdržljivost, si omislite prstan za penis.

Ta sicer po besedah Queenove ne deluje pri vseh, a zaradi vpliva na dotok krvi v spolni organ pri večini podaljša trajanje erekcije.

Spremenite pozo

»Sprememba položaja je dober način odlašanja orgazma,« je prepričana Queenova in dodaja: »Bolj, kot bo poza neznana, bolje bo.«

Zakaj?

»Telo težje pride do vrhunca v položaju, ki mu je neznan. Zagotovo veste, v kateri pozi najlažje dosežete orgazem in če bi radi zdržali dlje, pozabite nanjo ter poskusite nekaj, kar vam je manj poznano.

S tem boste v postelji poskrbeli še za pestrost, kar je nedvomno dodaten plus.«

FOTO: Macniak/Gettyimages

Upočasnite

Dober seks je maraton in ne tek na kratke proge.

»Gibajte se počasi, s tem bo akt intimnejši in daljši. Spolnost je eno redkih področji življenja, kjer naglica ni zaželena in prvi običajno pristanejo na zadnjih mestih,« meni seksologinja.

Spoznajte tehniko imenovano edging

Gre za obliko nadzorovanja orgazma, kjer oseba zmanjšuje, ali povsem prekine stimulacijo tik pred vrhuncem. Z drugimi besedami: se zna ustaviti pred točko, s katere ni več povratka.

Tehniko je po besedah Queenove najboljše spoznati in osvojiti z masturbacijo:

»Med tem se osredotočajte na občutke, ki vas prevevajo tik pred vrhuncem. Tedaj prenehajte s stimulacijo.

Gre za dobro poznavanje telesa in samonadzor, ki lahko moškim pomaga do zaporednih orgazmov, torej od nje nima koristi le partnerka.«

FOTO: Gettyimages

Preusmerite pozornost

Sliši se kot kliše, vendar je v njem nekaj resnice: ko začutite, da se bliža konec, začnite razmišljati o nečem, kar ni najbolj prijetno.

»Sicer za to ne obstajajo znanstveni dokazi, a misel o manj prijetnih plateh življenja seksualne občutke potisne v ozadje in tako podaljša spolni akt,« besede seksologinje povzema portal Fatherly.