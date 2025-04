Spartan Race Bled: Najlepši 'oviratlon' na svetu? (Suzy)

Po navdušenju nad lansko prvo izvedbo blejskega Spartana letošnje prijave potrjujejo, da je to eno najprivlačnejših prizorišč vodilne svetovne serije tekov z ovirami. Tekači z vse Evrope in drugih delov sveta so že lani ob vrhunski organizaciji hvalili izjemno kuliso tekme, ki je postavljena ob in delno v prikupno alpsko jezero s cerkvico na otočku. Letos se jih bo na zadnji aprilski vikend z izzivom, ki je primeren tako za vrhunske športnike kot rekreativce vseh stopenj zagnanosti, spopadlo več kot 3.500.

Če radi preizkušate svoje meje, se lahko pridružite teku s premagovanjem izzivov za moč, spretnost in vzdržljivost, svoj poligon bodo lahko tekmovalno ali netekmovalno premagovali celo otroci, ali se pridete le družit z zanimivimi, fit ljudmi z vsega sveta in na brezplačno zabavo v festivalsko areno. Ker letos vse skupaj pade na praznični čas, je to lahko še dodatni izgovor za pobeg v naravo.