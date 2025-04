Filmski svet v šoku! Nekdanjo otroško igralko mrtvo našli ob reki, okoliščine sumljive

Nekdanjo otroško igralko Sophio Nyweide, znano po vlogah v filmih Mammoth in An Invisible Sign, so 14. aprila našli mrtvo na bregu reke v ameriški zvezni državi Vermont. Stara je bila komaj 24 let. Policija je potrdila, da okoliščine smrti še niso pojasnjene, preiskava pa je v teku.

Sophijina mama Shelly je za spletni portal TMZ razkrila, da je bila njena hči v trenutku smrti v družbi neznanih oseb in da obstaja možnost, da je uporabljala droge. »Bila je z drugimi ljudmi, ko je umrla. Nisem jih poznala,« je povedala žalostna mati.

Družina čaka na obdukcijsko poročilo

Ameriški medij The U.S. Sun poroča, da je bilo Sophijino truplo odkrito ob reki in da bi rezultati obdukcije, ki naj bi razkrili natančen vzrok smrti, lahko prišli šele čez dva meseca. Preiskovalci niso izključili možnosti nasilne smrti.

Sophia Nyweide je svojo igralsko kariero začela leta 2006 v neodvisnem filmu Bella, kjer je igrala ob boku Eduarda Verasteguija in Tammy Blanchard. Pravo prepoznavnost pa ji je prinesla vloga Jackie Vidales v filmu Mammoth iz leta 2009, ki ga je režiral švedski režiser Lukas Moodysson. V njem sta nastopila tudi Gael Garcia Bernal in Michelle Williams.

Leto kasneje je zaigrala še ob Jessici Alba v filmu An Invisible Sign, kjer je upodobila lik Lise Venus. Njena zadnja igralska nastopa sta bila v svetopisemski drami Noah iz leta 2014 ter v epizodi televizijske serije Primetime: What Would You Do?

»Modra, ustvarjalna in polna energije«

Na spletu je bila objavljena žalna objava, v kateri so Sophio opisali kot »ljubljeno hčer, vnukinjo, sestro, prijateljico in teto«. Družina jo je opisala kot ustvarjalno in športno dekle, ki je bilo »modro daleč nad svojimi leti«.

»Sophie je dosegla veliko v času, ko je plesala po zemlji – dobesedno, saj se je gibala kot v plesu,« piše v ganljivem spominu. Kot deklica je želela posnemati svojega brata na gori, zato je že pri petih letih začela tekmovati v deskanju na snegu. »Najbolj srečna se je zdela na filmskem setu, kjer je lahko postala nekdo drug,« so še zapisali svojci.

Njena smrt je pretresla tako filmsko industrijo kot njene oboževalce, ki se še vedno spominjajo njenega edinstvenega igralskega talenta in karizme.