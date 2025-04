Močan potres udaril sredi oddaje v živo, poglejte si odziv voditeljice (VIDEO)

Trenutek močnega potresa v Turčiji so v neposrednem prenosu posnele tudi televizijske kamere. Poročali smo že, da je širše območje Istanbula streslo več potresov. Po podatkih turškega urada za obvladovanje naravnih nesreč (Afad) je imel najmočnejši magnitudo 6,2. Njegov epicenter je bil ob obali kraja Silivri zahodno od Istanbula na globini nekaj manj kot sedem kilometrov. Zaznali so ga tudi v Sloveniji.

Po potresu zaradi skokov z višine več kot sto poškodovanih

V Istanbulu so po potresu tako zabeležili najmanj 151 poškodovanih, ki so zaradi strahu skočili z višine, so sporočili iz urada istanbulskega guvernerja. Zaenkrat nimajo poročil o smrtnih žrtvah ali večji gmotni škodi.

Pogumna voditeljica CNN Turk je ob tem prisebna ostala na svojem sedežu, dokler se potres ni umiril, čeprav je bila vidno pretresena. Gledalcem je povedala: »Trenutno se dogaja zelo močan potres, v Istanbulu čutimo zelo močan potres.«