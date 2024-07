Eskort dama: moški so vse slabši v postelji, to morajo obvezno izboljšati

»Ni treba primerjati svoje moškosti ali vzdržljivosti s pornozvezdami, a če ne morete zdržati niti dve sekundi in poznate samo misijonarski položaj, imate resno težavo,« je dejala eskort dama, spremljevalka ali, če hočete, kar prostitutka Katija Cortez, ki meni, da so moški vse slabši v seksu.

28-letnica iz Sydneyja je povedala, da ji delo omogoča zbiranje podatkov o moških in da njene ugotovitve niso ravno spodbudne.

Meni, da je večina moških v postelji slaba, tudi poročeni niso izjema. Celo pripadniki generacije Z ne puščajo dobrega vtisa.

Uboge žene in dekleta ...

»Obstaja ogromno moških in fantov, torej starih in mladih, ki se jim niti ne sanja, kako zadovoljiti žensko. Ne vem, kako njihova dekleta in žene to prenašajo.«

FOTO: Nd3000/Gettyimages

Cortezova trdi, da pornografije ne uporabljajo na pravi način in da, tudi kadar je več kot očitno, da jo potrebujejo, ne poiščejo pomoči, kar vodi v mlačno izvedbo v spalnici.

»Pornografija ne more biti izobraževalno gradivo. Lahko ponudi nekatere smernice o tem, kako kaj početi.

Obstaja veliko vodnikov za samopomoč in posnetkov, ki učijo, kako biti v spalnici boljši. Te bi morali uporabljati,« opozarja.

Morali bi kaj vprašati

Po njenem prepričanju se veliko moških ne more pohvaliti z oznako dober ljubimec, ker preprosto ne zastavljajo pravih vprašanj.

»Nekateri še vedno ne vedo, kje je klitoris. Poleg tega svojih partneric ne vprašajo, kaj jim je všeč in kaj jim ni.

Ni treba, da so ta vprašanja suhoparna, lahko so zelo seksi,« je še povedala in nadaljevala:

»Večina preprosto predpostavlja, da je tisto, kar počnejo, ljubimkam po volji. A ni nujno tako, zato bi jih morali o tem povprašati.«

FOTO: Fizkes/Gettyimages

Med svojim delom je odkrila še, da mnogo junakov sploh ne ve, kako se med seksom pravilno namestiti, in da je resnično utrujena od množice takšnih, ki jo med aktom tlačijo, ker se s celim telesom naslanjajo nanjo.

Orgazem na ukaz?

Opazila je še en trend, in sicer mnogo moških verjame, da lahko ženske orgazem dosežejo na ukaz:

»Kot da je to nekaj, kar lahko doživimo s pritiskom na gumb,« je povedala in dodala:

»Ti so najslabši v postelji. Ali nekdo, ki konča po dveh sekundah in me vpraša, ali sem dosegla vrhunec. Me tega ne moremo tako nadzorovati.«

Pravi, da bi morali moški dojeti, da je seks dvosmerna cesta, in začeti spraševati ženske, kaj jim je in kaj jim ni všeč, njene besede povzema New York Post.