To ni pornografski film: vse ženske ne zmorejo ali ne marajo tehnike globokega grla

Moški o oralnem seksu pogosto fantazirajo in si ga nadvse želijo, vendar polovici žensk ni do takšnega zadovoljevanja partnerja in zgolj opravljajo domnevno dolžnost. Preostala polovica ženske populacije v tem uživa, a moškim bi vendarle rade namenile nekaj napotkov.

Ni vsako globoko

Danes se med moškimi širi prepričanje, da je vsaka ženska sposobna felacije, kakršno izvajajo ženske v pornografskih filmih, kar je seveda daleč od resnice. Vse ne obvladajo tehnike globokega grla, pa tudi še kakšne druge ne, kar pa ne pomeni, da ne znajo zadovoljiti moškega.

Grobost odbija

Moški, ki partnerico med oralnim seksom skoraj pripelje do zadušitve, nima v mislih njenega počutja, kaj šele njenega užitka, ampak oralni seks preprosto izkorišča zgolj za zadovoljevanje svojih potreb.

Nujno opozorilo

Vsak razumni moški bo partnerico opozoril, da je pred vrhuncem, tako da ima izbiro, ali se umakne ali ne. Ejakulacija s silo je ne samo ponižujoča, lahko je tudi nevarna.

69 ni užitek

Morda je nekoliko bolje, če je ženska zgoraj, če pa je spodaj, pa ni to početje prav nič seksi. Večina žensk se v tem položaju tudi ne more toliko sprostiti, da bi dosegle orgazem.