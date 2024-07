Po eni uri ne boste več videli niti muhe niti komarja: domači recepti za tri superpripravke

Nadležni insekti nam prepogosto pokvarijo poletno druženje na terasi ali dvorišču. Zato je pomembno, da jim postavimo zasedo in jih hitro odženemo. Da bi vse skupaj minilo karseda brez nevšečnosti, so tukaj trije superpripravki, ki jih bodo pregnali z naših domov in teras.

Past za komarje

pet žlic sladkorja

kozarec vode

ena žlica kvasa

plastična steklenica

V posodi zmešajte kozarec vode in pet žlic sladkorja ter raztopite sladkor na majhnem ognju. Dodajte žlico kvasa, nato ugasnite štedilnik. Dvolitrski plastični steklenici odrežite vrh in ga obrnjenega vstavite v steklenico. Mešanico sladkorja in kvasa vlijte v steklenico. Fiksirajte vrh steklenice s trakom, nato pa jo pokrijte s kartonom ali krpo. Past postavite na mesta, kjer se zbirajo komarji.

Sprej iz lovorovih listov in nageljnovih žbic

15 lovorovih listov

20 nageljnovih žbic

kozarec vode

V ponvi zmešajte kozarec vode, 15 lovorovih listov in 20 nageljnovih žbic. Kuhajte 10 minut, da se sprosti dišava. To pršilo uporabite na mestih, kjer se pojavljajo ščurki, muhe in komarji.

Sprej proti muham

1/2 skodelice šampona

1/2 skodelice belega kisa

1/2 skodelice rastlinskega olja

V skledi zmešajte 1/2 skodelice šampona, 1/2 skodelice belega kisa in 1/2 skodelice rastlinskega olja ter mešanico prenesite v stekleničko z razpršilom. To pršilo nanesite na območja, kjer se pogosto zbirajo žuželke.