Srce parajoča zgodba iz Slovenskih Konjic! Psička razpadala pri živem telesu

Zgodba, ki je pretresla slovensko javnost, se je začela 18. aprila, ko je na facebooku Društva za pomoč mucam Sia iz Slovenskih Konjic zaokrožila objava o hudo zanemarjeni psički Lu. Po prejetem klicu, da v okolici mesta nekdo zanemarja bolnega in ostarelega psa, se je prostovoljka odpravila na teren.

Toda tam je naletela na zid molka in agresije. Psička je bila skrita, domačini pa so ji grozili celo s smrtjo, kot je zapisano, se je »'gospa' drla name, da nas bo vse pobila, zadavila ...«

Kljub začetnim težavam in psihični izčrpanosti je nekaj dni kasneje uspela prevzeti 11-letno psičko, ki jo je opisala kot »katastrofalno zanemarjeno«. Lu naj bi po besedah reševalke več kot pet let živela v lastnem iztrebku, brez sprehodov in osnovne veterinarske oskrbe. Ko je prispela v začasni dom, je bila tako žejna, da je lizala luže. Po pregledu pri veterinarju je bilo ugotovljeno, da ima predrt tumor mlečnih žlez, metastaze na pljučih, izcedke krvi in gnoja, ter močan smrad zaradi razpadajočega tkiva.

Edina ovira trenutno ostaja neznosen smrad zaradi razpadajočega tkiva, kar pa naj bi rešili že z operacijo, predvideno za torek. FOTO: Facebook/Društvo za pomoč mucam Sia

Med življenjem in smrtjo

»Večina bi jo uspavala, a jaz tega preprosto ne morem,« je zapisala prostovoljka, ki je kljub težki prognozi sprejela odločitev, da psičko poskuša rešiti z operacijo, vredno okoli 500 evrov. Njeno željo je podkrepila s pretresljivim sporočilom: »Želim, da na jesen svojega življenja občuti, kako je zares biti ljubljen, spoštovan in oboževan.«

Društvo je ljudi pozvalo k zbiranju sredstev za nujno operacijo, saj želijo Lu omogočiti vsaj nekaj dostojnih tednov ali mesecev življenja, v katerih bo spoznala toplino doma, poln krožnik in nežne roke.

Kljub bolečini uživa v življenju

Dva dni kasneje, 20. aprila, so iz društva sporočili prve spodbudne novice. Lu ima kljub težkemu zdravstvenemu stanju »ogromno življenjske energije, je pridna, ješča in zelo odzivna«. Edina ovira trenutno ostaja neznosen smrad zaradi razpadajočega tkiva, kar pa so rešili z operacijo v torek.

Lu je doma »Ima okoli 100 'klamf' in je pol kile lažja. Počuti se odlično, zelo je razpoložena, ješča in dobre volje,« je zapisano na facebooku. »Včeraj so pogledali urin in naredili ultrazvok trebuha. Urin je zelo voden, ker veliko pije (kolikor kaže, je to psihološkega izvora), ledvičke so okej, na ultrazvoku ni posebnosti, ima pa 3 bulice na pljučkih (cca 0.5 cm). Zdaj se je končno rešila 0.5kg tumorja in več ne smrdi. Čez 4 dni odstranimo drenažo. V teh dneh bo hodila na krajše sprehode, se veliko razvajala in cartljala. Hvala vsem, ki mislite in navijate zanjo,« je še zapisala rešiteljica.

Nohte je imela odločno predolge, kar lahko povzroči nadaljnje zdravstvene težave. FOTO: Facebook/Društvo za pomoč mucam Sia

»Te dni na polno uživamo, hodimo na sprehode, se imamo radi in dobro papamo. Včeraj je že imela malo dvignjen repek,« piše rešiteljica, ki je zgodbo delila z javnostjo. Pojasnila je tudi, da so primer že predali pristojni inšpekciji in da čakajo na uradne izvide ter strokovno mnenje veterinarjev.

Preglavic še ni konec

Zaradi intenzivnih dni, neprespanih noči in dodatnih skrbi - zbolel je tudi maček, za katerega skrbi - si prostovoljka zdaj predvsem želi mir. Obenem pa se zahvaljuje vsem, ki so se odzvali na njeno prošnjo: »Hvala vsem za tako lep odziv, srčnost in razumevanje – zlati ste! Zaradi vas lahko pišemo lepe zgodbe s srečnim koncem.«

Za psičko Lu zbirajo tudi donacije, ki bodo pomagale pri plačilu veterinarskih stroškov.

